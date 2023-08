Il sindaco di Faenza chiede un incontro al Governo: "Non si può giocare sulla pelle dei cittadini"

“Nell'ultima riunione prima della pausa estiva, il Consiglio dei Ministri di ieri ha nuovamente ignorato il grido di aiuto delle nostre comunità alluvionate: non è stato infatti stanziato neppure un euro per il risarcimento dei danni e il conseguente indennizzo a famiglie e imprese”. Così il sindaco di Faenza Massimo Isola in un post sui propri social pubblicato nella giornata di mercoledì.

“È davvero difficile dare una prospettiva di speranza per i cittadini che, dopo aver ascoltato la promessa del Governo di risarcimenti al 100%, stanno attendendo invano da quasi tre mesi che alle parole seguano fatti concreti - continua Isola - Come sindaci delle città alluvionate ci siamo tenuti lontani dalle polemiche inutili, preferendo concentrarci giorno per giorno sulla gestione dell'emergenze in collaborazione con enti e istituzioni a tutti i livelli, consapevoli che di fronte ad una tragedia come questa se ne esce solo se ognuno farà la propria parte fino in fondo. Con i propri limitati bilanci, i Comuni non hanno più margini per intervenire economicamente oltre a quanto già fatto”.

Il primo cittadino ha quindi sottolineato come sia necessario un incontro con il governo, richiesto anche dal presidente della Regione Stefano Bonaccini: “A questo punto, è assolutamente doveroso un incontro di chiarimento con il Governo così come richiesto dal presidente della Regione e dai presidenti delle provincie romagnole. Non si può giocare sulla pelle di chi ha subito una tragedia simile”.