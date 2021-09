Sinistra Italiana, Silvia Prodi a Ravenna per sostenere la Next Generation Tax

Prosegue la mobilitazione di Sinistra Italiana per la Next Generation Tax, un'imposta progressiva che colpisce i patrimoni multimilionari per finanziare l'istruzione e la sanità pubblica. "Sarà con noi sabato mattina al mercato cittadino al banchetto per la raccolta firme per sostenere la legge di iniziativa popolare Silvia Prodi, ex consigliera regionale dell’ Emilia Romagna e responsabile nazionale delle politiche territoriali, che ribadirà il nostro secco no all’autonomia differenziata e a qualsiasi tentativo di premiare le aree più forti a svantaggio di quelle periferiche". Insieme a lei i candidati alle elezioni comunali nella lista Ravenna Coraggiosa, Nicola Staloni ed Erika Minnetti.