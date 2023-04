Dove sta andando il capitalismo? Se ne discute con Vasco Errani

Globalizzazione e democrazia in crisi in un sistema globale attraversato da tanti focolai di guerra. Si parlerà di questo all'incontro "Dove va il capitalismo", organizzato dall'associazione "Idee per la Sinistra" per sabato 15 aprile alle 16, nella Sala Ragazzini di Largo Firenze a Ravenna.

Al dibattito, presieduto da Vasco Errani, ex governatore della Regione Emilia-Romagna e membro dell'associazione, interverranno Emanuele Felice, professore ordinario di Politica Economica dell'Università lulm di Milano e Ugo Pagano, professore emerito di Politica Economica all'Università di Siena.

Tra gli spunti della discussione ci saranno la crisi finanziaria, la pandemia, l'autoritarismo e la guerra che, spiegano gli organizzatori, "hanno cambiato segno alla globalizzazione. L'interrogativo è su come trasformare il capitalismo che sembra non essere più in grado di soddisfare le promesse di prosperità e libertà".