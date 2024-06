Siringhe e vetri rotti nel parco della Darsena, Ancisi (LpRa): "Il Comune intervenga"

Rifiuti di ogni genere, fra cui vetri rotti e siringhe, nel parco in zona Darsena. Questo è quanto denuncia il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che già nello scorso gennaio ricevette una segnalazione circa il parco di via Spadolini: “Nella cosiddetta Nuova Darsena, esiste, a pochi passi dalla stazione bus di piazzale Aldo Moro, su viale Spadolini in angolo con via Magazzini Posteriori, di fronte ad un pub, un parco verde attrezzato, che da tre anni circa è precipitata nel peggiore degrado ambientale e sociale. Non raccomandabile soprattutto di notte, essendo privo di illuminazione, non è più frequentabile neppure di giorno da famiglie, bambini e anziani, per le lordure, immondizie ed espulsioni fisiologiche di ogni genere e pericolosità, vetri rotti e bottiglie vuote di vino e birra, che vi giacciono lungamente senza esserne ripulito. Luogo di bivacchi assordanti e di circolazione/consumo di droga, con le siringhe lasciate sul posto a rischio della sicurezza igienico-sanitaria di chi passasse di lì incolpevolmente, dovrebbe essere sottoposto anche a vigilanza e controlli delle forze dell’ordine, e comunque tenuto costantemente in ordine e ripulito”.

Una situazione che nel frattempo non è migliorata, tanto è che a metà giugno un anziano abitante della zona ha scritto: “Abito al quarto piano, da dove sentiamo musica molto alta e siamo costretti a chiudere le finestre. Allego la registrazione degli alti suoni raccolta col telefono. Già il 22 maggio 2023 avevo segnalato con PEC lo stesso fenomeno all’amministrazione comunale. Successivamente mi ero anche recato di persona presso la sede della Polizia Locale nella vicina via D’Alaggio. Chiedo un appuntamento col Comando”. La richiesta - trasmessa da Lista per Ravenna - è stata accolta. L’incontro è avvenuto martedì scorso, con la partecipazione di altre persone del posto. Nel frattempo è partita anche una raccolta firme, che conta già oltre 60 persone, per una petizione indirizzata al sindaco, che chiede “la restituzione alla collettività” della suddetta area verde “e sottrarla quindi allo sfruttamento spregiudicato e all’attuale degrado”, informando anche che, “per chi lo desidera, è disponibile una copia della PEC inviata alle Autorità Comunali e Pubblica Sicurezza”.

Per Ancisi si impone "la necessità che l’amministrazione comunale affronti da subito organicamente la situazione, evidentemente fuori controllo, partendo da una valutazione organica del suo stato che coinvolga i diversi servizi comunali titolari al riguardo di varie competenze, ad esempio sulla gestione del parco, anche riguardo alla sua pulizia; sulla raccolta dei rifiuti, anche pericolosi, che vengano gettati e lasciati a terra; sulle attività commerciali o ricreative o di pubblico spettacolo che si svolgano in zona; sulle azioni o sui provvedimenti da disporre allo scopo di produrre vigilanza, controlli e sanzioni volti ad imporre il rispetto dell’ordine pubblico e della decenza, la tutela dei residenti da disordini e schiamazzi". Così il consigliere presenta un ordine del giorno chiedendo a sindaco e Giunta di "attivarsi con urgenza onde porre rimedio a quanto sopra denunciato, secondo le indicazioni esposte, affinché il parco verde di viale Spadolini in angolo con via Magazzini Posteriori, come anche la zona circostante, siano sottratte al mal uso e al degrado, per essere ricondotte a civiltà, ordine pubblico, sicurezza e rispetto della convivenza sociale".