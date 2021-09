Sottopasso di via Canale Molinetto, la lista Ambiente e territorio cerca soluzioni al problema dei parcheggi

"Il sottopasso è un’infrastruttura necessaria sia per la sicurezza che per lo scorrimento del traffico, cerchiamo di realizzare la miglior opera possibile", afferma Marco Maiolini

Martedì alle 20.45 la sala Buzzi in via Berlinguer 11 a Ravenna ospita un incontro organizzato dalla lista “Ambiente e territorio con Maiolini” per discutere il progetto del sottopasso ferroviario di via Canale Molinetto: durante la serata si ascolteranno alcune proposte interessanti studiate per risolvere il problema dei parcheggi a servizio delle attività commerciali.

"Tentiamo di risolvere concretamente le osservazioni dei cittadini - afferma il candidato Marco Maiolini - Fermo restando che il sottopasso è un’infrastruttura necessaria sia per la sicurezza che per lo scorrimento del traffico, cerchiamo di realizzare la miglior opera possibile, vista anche la futura realizzazione della casa della salute nel parco Cesarea in zona Poggi che incrementerà il passaggio in quella zona.

La capienza della sala è limitata a 32 persone a causa delle normative anti Covid, l'incontro sarà quindi trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della lista "Ambiente e territorio con Maiolini".