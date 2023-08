Sottopasso di via Canale Molinetto, Mastacchi (Rete Civica): "A che punto siamo?"

Il problema dei passaggi a livello e della necessità della loro progressiva eliminazione è già stato oggetto di altri atti da parte del consigliere di Rete Civica Progetto Emilia Romagna Marco Mastacchi, che oggi si concentra su quello di Via Molinetto a Ravenna, dove accade sempre più di frequente che il passaggio a livello, rimanendo chiuso a lungo, congestioni il traffico di ritorno dal mare, sia su via Destra Canale Molinetto che sia su Circonvallazione Piazza D'Armi, con automobilisti che stremati dalle attese tentano addirittura manovre di inversione.

"Nel marzo 2017 si parlava dell'avvio dei lavori per il 2018, con un'ultima data annunciata per la cantierizzazione nel 2021, anno in cui fu realizzata la raccolta firme per chiedere una maggior tutela della viabilità - spiega Mastacchi - Se da una parte i residenti, pur non contrari alla realizzazione del sottopasso, sono preoccupati delle conseguenze di un cantiere che si annuncia complicatissimo, dal momento che il sottopasso sarebbe lungo 153 metri e la durata dei lavori sarebbe di 25 mesi, dall’altra gli imprenditori hanno più volte evidenziato che la clientela andrà a ridursi notevolmente proprio a causa dei lavori. La realizzazione del sottopasso, pur risolvendo i problemi del passaggio a livello, rischia di dividere in due la città, tagliando una delle arterie principali che attraversano tutto il centro".

Il Capogruppo di Rete Civica Progetto Emilia-Romagna interroga dunque la Presidente dell’Assemblea Legislativa e la Giunta per sapere "a che punto sia il progetto di realizzazione del sottopasso di via Canale Molinetto e per quale motivo la situazione pare essersi evidentemente arenata e quando inizieranno i lavori, se sono state previste soluzioni di viabilità alternative a seguito dell’interruzione, necessaria per la realizzazione del sottopasso, di una delle arterie principali della viabilità urbana e se il progetto è stato nel frattempo revisionato (e in caso affermativo quali sono i cambiamenti più importanti)". Chiede inoltre se "in attesa dell’inizio del cantiere non ritenga opportuno intervenire presso RFI affinché vengano adottati i dovuti provvedimenti per scongiurare una continua congestione dell’intera viabilità cittadina, a causa dei tempi di chiusura e apertura del passaggio a livello".