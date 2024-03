Spadoni (Lista per Ravenna): "Bus, pochi servizi di collegamento e disagi anche per i turisti"

"Purtroppo la situazione di perdurante crisi dell’azienda dei Trasporti dovuta principalmente alla serie di disservizi e di soppressione delle corse rispetto alla normale programmazione e, non ultima, la forte carenza di autisti, sta provocando da tempo una flessione negativa del sistema di mobilità urbana. Tutto questo a discapito del personale e, non meno, dei fruitori dei servizi". A dirlo è Gianfranco Spadoni, Lista per Ravenna.

Che prosegue: "Anche in questo periodo pasquale in cui il turismo è particolarmente presente in città, il servizio pubblico dovrebbe essere a pieno regime per consentire facili collegamenti fra i vari siti di interesse artistico culturale, mentre, invece, sono state soppresse altre linee di servizio. Ma si tratta di una crisi del sistema di trasporto che si protrae nel tempo, e, purtroppo, non viene dato il giusto peso al servizio di mobilità pubblica, in una città, peraltro, difficile da attraversare e con una dotazione di parcheggi insufficienti. Sono stati compiuti diversi tentativi per reclutare nuovo personale a tempo determinato per arginare il problema, ma non si registrano nuove assunzioni per fronteggiare la disperata situazione, preferendo, in alternativa, sopprimere determinate corse, o come già detto, allungando la frequenza e i tempi di percorrenza. Una situazione davvero imbarazzante destinata ad aumentare i disagi per i cittadini e, come accennato, a creare difficoltà anche per i turisti".

"Purtroppo nonostante questa situazione preoccupante nessun provvedimento viene adottato e non si intravede nemmeno all’orizzonte un progetto industriale di rilancio del sistema pubblico del trasporto locale", conclude Spadoni.