Spadoni (LpR) denuncia la "drastica riduzione delle cassette postali"

"Poste Italiane, la società partecipata al 29,26% dal ministero dell’Economia e Finanze, per il 35% da Cassa Depositi e prestiti e con lo 0,58% di azioni proprie, aderendo ad una disposizione dell’Autorità del garante delle comunicazioni ha varato i nuovi criteri di distribuzione delle cassette di impostazione prevedendo una loro graduale e drastica riduzione dei classici box rossi sparsi sul territorio". A denunciare la sparizione delle colonnine per le lettere è Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna" che parla di un "Provvedimento imposto dall’Autorità garante ma dettato anche dalla notevole riduzione dei volumi di corrispondenza e spedizione appartenenti a questo sistema ritenuto ormai superato. È del tutto evidente, tuttavia, che la tradizionale ‘mission’ dell’azienda societaria in questione è cambiata in questi ultimi decenni grazie a tutta una serie di moderni servizi offerti da Poste Italiane in cui la raccolta, lo smistamento, la spedizione e la consegna di lettere e pacchi appare quasi marginale rispetto alla vasta gamma di offerte che vanno dai risparmi e investimenti, servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, alla gestione dei pagamenti di sistemi elettronici e di telefonia ed altri ancora".

"Al di là della direttiva dell’autority - conclude Spadoni - la decisione di ridimensionamento del numero di box lettere già applicata drasticamente anche sul territorio ravennate comporta non pochi disagi per i cittadini, soprattutto per quelli anziani e residenti nei piccoli centri abitati costretti a percorrere almeno un chilometro e mezzo per potere spedire la propria lettera o obbligati a raggiungere il più vicino ufficio postale in cui è comunque assicurata la presenza delle tradizionali cassette rosse. Per non creare gravi difficoltà rispetto al servizio capillare sino ad ora garantito anche sul nostro territorio, sarebbe quantomai necessario che i nuovi criteri di distribuzione delle cassette di impostazione nell’ambito del servizio universale affidato a Poste Italiane, fossero in grado di offrire servizi adeguati tenendo conto delle situazioni geografiche e abitative dell’utenza oltre a considerare la concentrazione della popolazione anziana residente nei vari punti in cui si prevede la rimozione o la dislocazione delle suddette cassette".