Speciale elezioni a Faenza: i nomi dei candidati, le istruzioni per votare e tutte le info

Si avvicina il momento delle elezioni amministrative a Faenza, dove si voterà il prossimo 20-21 settembre (con eventuale ballottaggio domenica 4 e lunedì 5 ottobre) per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 recandosi al proprio seggio di appartenenza muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. In caso di smarrimento o esaurimento della scheda elettorale bisogna rivolgersi al Comune. Contemporaneamente si voterà anche per il referendum sul taglio del parlamentari.

Giovanni Malpezzi dovrà lasciare la carica di primo cittadino della città manfreda dopo ben 10 anni. Alle ultime elezioni, nel 2015, Malpezzi si riconfermò sindaco con il 51,86% dei voti (nel 2010 era stato eletto con il 54,1%), contro il candidato della Lega Gabriele Padovani che ottenne il 48,14% delle preferenze. Alle urne si presentò allora il 54,67% degli elettori. Per le elezioni comunali i faentini chiamati al voto sono 45.759 - 22.130 uomini e 23.629 donne. Per il referendum gli aventi diritto di voto sono 43.928 - 21.208 uomini e 22.720 donne: i faentini residenti all'estero hanno scelto il voto per corrispondenza e sono 1831 - 922 uomini e 909 donne.

Le liste a sostegno dei candidati sindaci sono 15, per un totale di 319 candidati alla carica di consigliere comunale. I candidati al ruolo di sindaco sono 4:

- Massimo Isola (nato a Faenza il 17 agosto 1974) per il centrosinistra, sostenuto da Pd, Movimento 5 stelle (unico caso in Emilia-Romagna in cui correranno insieme i due partiti attualmente al governo), Italia Viva, Europa Verde, Faenza Cresce, Faenza Contemporanea e Faenza Coraggiosa;

- Paolo Cavina (nato a Modigliana il 28 maggio 1964) per il centrodestra, sostenuto da Insieme per Cambiare (che nel 2015 appoggiava il centrosinistra e della quale Cavina era consigliere), Lega Salvini premier, Fratelli d'Italia, Il popolo della famiglia, Rinnovare Faenza e Per Faenza;

- Paolo Viglianti (nato a Siena il 29 giugno 1957) sostenuto da Rifondazione - Partito comunista italiano;

- Roberto Gentilini (nato a Faenza il 31 luglio 1974) sostenuto da Potere al popolo.

TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI

Partito democratico

1 Niccolò Bosi detto Cocco (capolista)

2 Claudia Gatta

3 Gionata Amadei

4 Simona Ballardini

5 Giorgio Baruzzi

6 Giulia Bassani

7 Nicolò Benedetti

8 Emanuela Battelli

9 Luciano Biolchini

10 Marina Bucci

11 Andrea Fortini

12 Laura Dalmonte

13 Francesco Gatti

14 Concetta Genovese

15 Gian Marco Magnani

16 Maria Luisa Martinez

17 Roberto Matatia

18 Nadia Menichetti

19 Marco Restretti

20 Silvia Ricci

21 Stefano Sami

22 Sara Savorani

23 Giovanni Tampieri

24 Virginia Silvagni

Lega

1 Gabriele Padovani (capolista)

2 Andrea Liverani

3 Alvise Albonetti

4 Cristina Alpi

5 Massimiliano Baggiani

6 Claudio Brusa

7 Roberta Conti

8 Gessica Dadi

9 Natalino D’Amico

10 Nicola D’Urso

11 Romano Gaddoni

12 Alessandra Ghetti

13 Andrea Lagorio

14 Giorgia Maiardi

15 Michela Mongardi

16 Daniela Montanari

17 Stefano Montefiori

18 Eugenio Pambieri

19 Claudio Ragazzini

20 Dalila Rigucci

21 Gian Carlo Rivalta

22 Sonia Tomasini

23 Gabriele Valmori

24 Lino Verna

Rifondazione - Partito comunista italiano

1 Sergio Cignani (capolista)

2 Giordano Cignani

3 Rodolfo Dal Pane

4 Libero Errani

5 Rodolfo Facchini

6 Samanta Fanti

7 Ilario Farabegoli

8 Luigi Iorio

9 Vilma Lama

10 Enea Melandri

11 Franca Mori

12 Guerrino Pivetta

13 Luciano Pomona

14 Matteo Raspanti

15 Valeria Ricci

16 Liliana Salvo

17 Renato Sama

18 Rudy Santopolo

19 Ermanno Savorelli

20 Manuel Sgalaberna

21 Marco Taroni

22 Mirna Testi

23 Mariarosaria Venturi

24 Adriana Zanelli

Potere al Popolo

1 Simona Petruzzi (capolista)

2 Tiziana Dalprato

3 Rosa Dell’Acqua

4 Carmela Dibari

5 Rosalba Dibenedetto

6 Angela Di Giovanni

7 Federica Ligorio

8 Leonardo Farolfi

9 Daniela Panzeri

10 Daniela Valenti

11 Mariarachele Via

12 Fabrizio Sintoni

13 Mario Martinoì

14 Giancarlo Cortesi

15 Fabio Farolfi

16 Alessandro Fiume

17 Giampaolo Gallegati

18 Antonio Martino

19 Marcelo Nannini

20 Maurizio Rossi

21 Luigi Samorì

22 Gianfranco Santini

23 Flavio Sbarzaglia

24 Gabriele Abrotini

Movimento 5 stelle

1 Massimo Bosi (capolista)

2 Brunella Sbarzagli

3 Lorenzo Sangiorgi

4 Giuliana Cembali

5 Matteo Valli

6 Marilena Mengozzi

7 Vincenzo Barnabè

8 Maria Doriana Mercatali

9 Alessandro Carro

10 Edda Trerè

11 Lorenzo Golfari

12 Giovanna Minardi

13 Marco Neri

14 Mariarosa Capirossi

15 Mattia Merendi

16 Massimo Bolognesi

17 Romano Boldrini

Insieme per Cambiare

1 Massimiliano Penazzi detto Penzo (capolista)

2 Suzana Allmeta Kavaje

3 Sabina Lucia Amato

4 Antonella Ceroni

5 Alcide Dapporto

6 Roberta Fabbri

7 Stefano Fochi

8 Davide Guerra

9 Angelica Gurioli

10 Mattia Marchi

11 Mariana Mazilu

12 Abdeslam Mebrouk

13 Soukaina Melouky

14 Giulio Mongardi

15 Gianluca Raffoni

16 Franco Rivola

17 Silvano Talenti

18 Valeriano Timoncini detto Timo

19 Gabriele Tronconi

20 Valeriano Valli

21 Giuseppe Vespignani

22 Sofia Vicchi

23 Marina Vignoli

24 Annalisa Zama

Italia Viva

1 Alessio Grillini (capolista)

2 Patrizia Ambrogi

3 Beatrice Azzani

4 Alessandro Bettoli

5 Sandra Cornacchia

6 Miklos Floris

7 Paola Lama

8 Chiara Maccagni

9 Alex Manzoni

10 Antonino Moretta

11 Roberto Naldi

12 Mirko Rivalta

13 Federica Rosetti

14 Veronica Valeriani

15 Donatella Venturi

16 Silvia Vittorietti

Faenza Cresce

1 Monica Baldissera (capolista)

2 Livia Bertocchi

3 Riccardo Cappelli

4 Luca Cavallari

5 Nicola Cavina

6 Luca Ciani

7 Michela Fabbri

8 Roberto Frassineti

9 Giulia Govoni

10 Jeannette Kuela

11 Eugenio Leonardi

12 Andrea Luccaroni

13 Monica Martinengo

14 Antonio Melandri

15 Syryana Minguzzi

16 Francesca Nati

17 Gloriano Peroni

18 Alberto Sintoni

19 Marco Villa

20 Lorenzo Visani

21 Stefania Visani

22 Federico Zauli

Europa Verde

1 Maria Concetta Cossa (capolista)

2 Enrico Cirelli

3 Graziella Bacchilega

4 Vincenzo Bagnaresi detto Enzo

5 Giulia Scarpelli

6 Alessandro Gallegati

7 Sofia Banzola

8 Giovanni Delvecchio

9 Rosangela Poggiolini

10 Tommaso Mengozzi

11 Maria Pia Galletti

12 Francesco Banzola

13 Dino Tartagni

14 Mirko Benericetti

15 Roberto Pirazzini

16 Gian Luca Baldrati

Fratelli d'Italia

1 Stefano Bertozzi (capolista)

2 Gabriella Agoston

3 Francesco Armiento

4 Massimo Bragonzoni

5 Daniela Casadio

6 Silvana Ceroni

7 Mirco Ciaranfi

8 Michele Collini

9 Renato Esposito

10 Giuliano Garavini

11 Beatrice Mazzanti

12 Claudio Melandri

13 Andrea Monti

14 Michele Moretta

15 Fabiana Nanni

16 Angela Nonni

17 Sabrina Polita

18 Maria Ludovica Rocchi

19 Fania Savorani

20 Daniele Sorgenti

21 Barbara Vincenti

22 Emanuele Visani

Faenza Coraggiosa

1 Luca Ortolani (capolista)

2 Ilaria Visani

3 Edward Jan Necki detto Eddy

4 Luigia Carcioffi detta Gigia

5 Francesco Pitrelli

6 Margherita Calzoni

7 Gabriele Bandini

8 Mariangela Ballardini

9 Marco Bandini detto Bando

10 Benedetta Benedetti detta Betty

11 Nicola Bassi

12 Cristina Drei

13 Damiano Cavina

14 Paola Frascali

15 Giovanni Donati

16 Saadia Khaldoune detta Souad

17 Giacomo Foschini

18 Catherine Ann Lowe

19 Juri Montecchian

20 Vera Malavolti

21 Mattia Randi

22 Erika Maggi

23 Pietro Savorani

24 Rita Menichelli

Il Popolo della famiglia

1 Jorick Bernardi (capolista)

2 Gian Paolo Babini

3 Giuseppe Baldini

4 Giuseppe Beltrame

5 Elena Bentini

6 Roberto Bertoni

7 Patrizia Domenicali

8 Francesco Farolfi

9 Gian Franco Fiorentini

10 Francine Gambaro

11 Luca Iengo

12 Stefania Infantino

13 Carla Lodi

14 Patrizia Marchi

15 Cristina Montevecchi

16 Roberto Ravegnani

17 Andrea Tondini

18 Gianluca Vasumi

Faenza Contemporanea

1 Leonardo Ricci (capolista)

2 Beatrice Bassi

3 Daniela Bonsangue

4 Chiara Donati

5 Elisa Donattini

6 Valentina Fazio

7 Emanuele Fregnani detto Manu

8 Federica Gatti

9 Filippo Lo Piccolo

10 Oriella Mingozzi

11 Tiziano Negrello

12 Martino Neri

13 Sabina Orlandi

14 Roberto Ortali

15 Claudio Ossani

16 Paola Pescerelli in Lagorio

17 Martina Scarpa

18 Massimo Solaroli

19 Mattia Verbeni

20 Cristiano Zannoni

21 Matilde Marletta

Rinnovare Faenza

1 Tiziano Cericola (capolista)

2 Ulisse Babini

3 Aldo Tomaso Balelli

4 Bruno Alfonso Benati

5 Marco Bertaccini

6 Maria Teresa Bertuzzi

7 Fanny Bonsi

8 Bruno Console Camprini

9 Franco Donati

10 Gianfranco Fiorentini

11 Marisa Laghi

12 Vincenzo Lega

13 Beatrice Meucci

14 Riccardo Minardi

15 Daniela Nica

16 Marina Tambini

17 Carlotta Taroni

18 Lorenzo Tini

19 Sergio Wollmann

Per Faenza

1 Massimo Zoli detto Max (capolista)

2 Annalisa Angiolini

3 Alessandro Bacchini

4 Angelo Bagnara

5 Alfio Baldani

6 Davide Bellini

7 Bianca Maria Canepa

8 Arcadia Castorri

9 Elisabetta Cavasin detta Sissy

10 Barbara Dolcini

11 Gabriele Geminiani detto Lele

12 Stefano Geri

13 Francesca Goni

14 Walter Guidi

15 Benet Hovi

16 Nicola Mazzotti detto Nich

17 Maurizio Melandri

18 Luisa Piovaccari

19 Mattia Savini detto Savo

20 Luca Tassinari

21 Carla Zanotti

22 Dante Zauli

23 Francesco Zauli

24 Verdiana Casadio

FAQ E LE ISTRUZIONI PER VOTARE

Come si vota?

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

- tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

- tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

- esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

Quanti voti di preferenza si possono esprimere?

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito gli spazi?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 21 settembre.

Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?

Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con l’indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è infatti previsto il voto per corrispondenza all’estero.

I cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono votare qui alle elezioni comunali e circoscrizionali?

Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n.94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l’equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione.

Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero per le elezioni del comune nelle cui liste elettorali è iscritto se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune. A tal fine deve presentare al Sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Gli elettori ricoverati nei reparti Covid delle strutture sanitarie possono votare per le elezioni comunali?

Sì, possono votare per le elezioni comunali - se sono elettori del comune in cui è ubicata la struttura sanitaria avente reparto Covid nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali.

Gli elettori positivi al Covid-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione possono votare alle elezioni comunali?

Sì, possono votare per le elezioni comunali - se sono elettori del comune in cui è ubicata la struttura sanitaria avente il reparto Covid, da cui parte il seggio speciale per la raccolta del voto a domicilio - facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.

Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare da soli. Possono quindi essere ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD). Possono essere ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?

Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.