Sport, Liverani (Lega): "Sfida importante per il nuovo sottosegretario Valentina Vezzali"

“Rivolgiamo al nuovo sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, che raccoglie una sfida importante oggi come non mai, i migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che la sua profonda conoscenza del mondo sportivo e delle sue peculiarità porterà grandi risultati”. Così il capogruppo della Lega ER Matteo Rancan e il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sport Andrea Liverani hanno voluto far pervenire suoi complimenti all’ex campionessa olimpica per l'importante e prestigioso incarico conferitole dal Consiglio dei Ministri.

“Il settore sta attraversando un momento di estrema difficoltà ma la voglia di rinascita è palpabile, partendo dalle palestre che chiedono riaperture e indennizzi certi. Ci auguriamo che grazie alle capacità del nostro sottosegretario gli impianti sportivi possano tornare ad accogliere bambini, ragazzi e adulti” hanno aggiunto gli esponenti del Carroccio.

“Lo sport è una componente fondamentale per il benessere: è di aiuto ai ragazzi e alle persone disabili e riduce i rischi legati alle malattie cardiocircolatorie, così tristemente frequenti nel nostro Paese. Ecco perché l’auspicio è quello di lavorare sul rilancio del settore al termine dell’emergenza e sulla promozione dello sport all’interno delle scuole e come strumento per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità” hanno concluso Rancan e Liverani.