Stadio Benelli, la Pigna: "Inaccessibile alle persone con disabilità, è inaccettabile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Le criticità che affliggono lo stadio comunale Bruno Benelli.sono note da tempo e ancora persistono nonostante le numerose promesse fatte dai diversi assessori allo sport che si sono susseguiti in questi decenni. Abbiamo, però, solo di recente appreso che il Benelli non è dotato di alcuna rampa e/o sistema di sollevamento che consenta alle persone in carrozzella di accedere alle tribune dell’impianto e quindi assistere agli eventi sportivi che li si tengono. Lo stadio comunale, oltre alle partite che vedono protagonista la squadra di calcio della città - il Ravenna FC - vede lo svolgersi di eventi sportivi di vario tipo, anche benefico. Eventi che quindi ad oggi risultano preclusi alle persone con ridotta mobilità. In alternativa, si ricorre a soluzioni di fortuna spesso disagevoli e per nulla adeguate.

La lista civica La Pigna, da sempre protagonista delle battaglie per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel nostro Comune, intende sollecitare Sindaco ed amministrazione comunale affinché ponga rimedio a questa situazione inaccettabile. Abbiamo pertanto depositato come gruppo consiliare La Pigna, Città-Forese-Lidi, un’interrogazione con la quale chiediamo all’amministrazione di provvedere al più presto all’adeguamento dello stadio Benelli, al fine di permetterne l’accesso anche alle persone disabili o con difficoltà motorie. Abbiamo inoltre concordato con il presidente della commissione consiliare sport Filippo Donati, una seduta della stessa presso lo stadio cittadino, affinché tutti i commissari possano verificare le carenze dell’impianto e sollecitare l’esecuzione degli interventi atti a ripristinare una condizione dignitosa del nostro stadio.

Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi