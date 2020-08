Stefano Bonaccini presenta il suo libro 'La destra si può battere' a Cervia

Stefano Bonaccini sarà a Cervia per presentare il suo primo libro intervistato dalla giornalista Rai Serena Bortone, conduttrice dal 2017 a giugno 2020 di “Agorà”, trasmissione mattutina di Rai3. “La destra si può battere – Dall’Emilia-Romagna all’Italia, idee per un Paese migliore” (Edizioni Piemme) verrà presentato sotto la Torre San Michele mercoledì 19 agosto alle 21.00, in pieno rispetto delle norme Covid, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.