Stoccaggio CO2, Zamboni e Galletti (Europa Verde): "Bene la bocciatura dei finanziamenti all'impianto ravenate"

"Dopo la bocciatura del progetto Eni per la cattura della CO2 da parte della Commissione Europea, anche la commissione competente del Senato approva un emendamento di LEU e Cinque stelle, con astensione PD, che esclude finanziamenti statali a questo progetto. C'è vita quindi in Parlamento. Non possiamo che rallegrarcene, sperando che in Aula non si ritorni sulla decisione, visto l'attivismo della lobby parlamentare pro attuale governance Eni, a partire dal senatore PD Collina". Queste le parole di Silvia Zamboni e Paolo Galletti, co portavoce di Europa Verde-Verdi Emilia-Romagna.

"Dopo questo positivo risultato, il Parlamento dovrebbe chiedere con forza di cambiare i vertici Eni, che agiscono in controtendenza rispetto alle politiche e ai target di legge europei a sostegno delle fonti rinnovabili. Ci aspettiamo - concludono Zamboni e Galletti - che la Regione Emilia-Romagna confermi la decisione, fissata dall'approvazione di un ordine del giorno presentato da Europa Verde, di non finanziare questa opera bocciata dall'Europa e ora dalla commissione del Senato.