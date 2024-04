Strada pericolosa, sollevazione dei residenti: "Servono sfalci, illuminazione e limiti di velocità"

Via del Muro Lungo, traversa di via Marabina nei pressi di Ponte Nuovo - così chiamata perché identificata, in documenti del XII secolo, come uno dei moli dell’antico Porto di Classe - è una strada vicinale assimilata dal Codice della Strada alle strade comunali, in quanto soggetta a transito pubblico ed inclusa nella toponomastica del Comune di Ravenna. Vi dimorano 45 residenti in 24 abitazioni ed è frequentata da molte altre persone per la coltivazione di numerose aree ortive.

"La strada presenta notevoli problematiche più volte segnalate dal posto all’amministrazione comunale attraverso diversi canali, ma senza soluzione - spiega il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi - I residenti hanno sempre provveduto in autonomia ed in collaborazione ad affrontare e a risolvere i disagi che derivano dalle carenze riscontrate, ma la sicurezza è diventata ora un’emergenza da affrontare prioritariamente. Lista per Ravenna, avendone ricevuto, dai residenti stessi, una relazione dettagliata sull’attuale rischiosa viabilità della loro strada, ritiene dunque necessario proporla alla Giunta da Pascale".

“Via del Muro Lungo presenta numerose criticità, che la rendono in parte pericolosa per il transito ed in particolare per l’immissione nella via Marabina: l’illuminazione è totalmente assente; l’asfaltatura, a più riprese danneggiata, presenta buche pericolose al transito di cicli e motocicli; l’erba alta lungo tutto il ponte, in prossimità di via Marabina, ed anche su questa stessa strada, rende l’immissione in questa totalmente senza visibilità, benché vi sia uno specchio parabolico (il ponte si trova in corrispondenza di un dosso ed in prossimità di una lieve curva); l’immissione in via Marabina è resa anche maggiormente pericolosa dall’alta velocità dei mezzi che la percorrono; la mancanza di una sede pedonale o di sicurezza rende pericoloso lo sfalcio nei pressi del canale - scrive Ancisi nella sua interrogazione - Per garantire la sicurezza dei residenti e di chi percorre via del Muro Lungo i residenti richiedono: sfalci periodici con mezzi idonei, giacché, a causa della loro inadeguatezza, gli abitanti sono costretti, per rendere l’immissione in via Marabina meno pericolosa, a sfalciare in autonomia tutta la parte sul ponte, ed anche lungo la strada principale, in condizioni di serio pericolo a causa della sede stretta, dell’elevata velocità del transito veicolare opposto e della mancanza di un’appropriata sede di percorribilità pedonale protetta; installazione di illuminazione in corrispondenza del ponte, in quanto, di notte e soprattutto nelle giornate di nebbia fitta, la sua totale mancanza rende difficile e pericoloso entrare ed uscire da via Montelungo; abbassamento del limite di velocità da 70 a 50 km/h su via Marabina nel tratto dall’intersezione con via Romea Vecchia ad oltre via del Muro Vecchio; eventuale installazione di un autovelox su via Marabina, a protezione dell’intersezione con via del Muro Lungo”.