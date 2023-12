Suicidio assistito, De Carli (PdF): "Marketing sulla morte di una disabile. Cosa ne pensa la Regione?"

Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme, commenta così la notizia del suicidio assistito della disabile di Trieste: “La prima questione che mi viene da porre è politica: il governatore Bonaccini come commenta la scelta del collega Fedriga che si accorge di cosa fa la sua sanità di cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha diretto controllo? Come Zaia, anche lui sostiene l’avvio della mattanza dei disabili che va sotto il consolante nome di suicidio assistito?". De Carli ritiene "osceno il comunicato trionfale" con cui un'associazione "ha fatto marketing politico sul suicidio della disabile di Trieste. Celebrano un altro malato inguaribile che s’è tolto di mezzo e non dovranno essere spesi soldi per curarlo".

Sulla stessa linea Alessandro Vitali, dirigente comunale dl Popolo della Famiglia a Faenza: "Questa triste e dolorosa circostanza non può non farci spostare l'attenzione sul piano regionale e cittadino. È infatti di qualche mese fa, in consiglio comunale a Faenza, l'approvazione a maggioranza di un ordine del giorno dal titolo 'Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito' - conclude Vitali - Dal punto di vista regionale chiediamo al Presidente Bonaccini di non cedere al suicidio assistito come i suoi colleghi Zaia e Fedriga, che sostengono la mattanza dei disabili e di chi soffre, denominata suicidio assistito per dare una valenza a qualcosa che è solo sconcerto allo stato puro".