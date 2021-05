Tampon tax, Cmp e sicurezza stradale: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 18 maggio alle 15.30 si riunirà il Consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: "Mezza Romea Vecchia di Classe al buio. I lampioni dovevano esserci dal 2016", presentato dal consigliere Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; "Stop tamponi tax. Il ciclo non è un lusso", a cura dei consiglieri Mariella Mantovani, capogruppo Articolo 1 – Mdp, e Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna; "Carta bianca CMP", presentato dal consigliere Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna. Seguirà l’interrogazione “Per un migliore accesso alla scuola A. Ceci, a Ponte Nuovo", presentata da Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna.

Successivamente la “Comunicazione ai sensi del Regolamento di contabilità - prelevamento dal fondo di riserva”, relatrice l’assessora Valentina Morigi. L’assessora Valentina Morigi proporrà la deliberazione “Approvazione rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio 2020” e inoltre la “Ratifica - deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto ‘Variazione di bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 e 2022 per costituzione stanziamento gap – supporto educativo territoriale al contrasto del gioco d'azzardo". L’assessore Gianandrea Baroncini presenterà la deliberazione su “Riconoscimento della spesa derivante da sentenza esecutiva - causa n. 47/2020”.

Successivamente si discuterà la mozione “Per la messa in sicurezza della via Dismano a Ponte Nuovo”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna; verranno infine trattati gli ordini del giorno: “Sanitari italiani impegnati contro il Covid 19 candidati al Nobel per la pace" e “Rinaldo da Concorezzo: un garantista ante litteram che merita di essere ricordato a Ravenna”, entrambi a cura di Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna.