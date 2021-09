"Tamponi gratis agli studenti": la proposta di De Lorenzo (Voci Protagoniste)

“Tamponi gratis agli studenti”: questa è la proposta di Più Europa che arriva da Maria De Lorenzo, co-portavoce di Più Europa Ravenna e candidata al consiglio comunale con la lista Voci protagoniste. "Una proposta che potrebbe vedere il Comune di Ravenna come promotore ed esperienza pilota - spiega De Lorenzo - È ora di iniziare a pensare maggiormente a come poter proteggere gli studenti nelle scuole, operando per diminuire il rischio di mandare in dad classi intere, aumentando la rapidità con cui ogni singolo caso viene individuato, con l’incentivo preventivo di proporre la possibilità di fare tamponi gratuiti ad ogni dubbio, senza dover aspettare che il virus si manifesti portando, in quel caso, l’intera classe in quarantena e di conseguenza, di nuovo in dad; situazione che abbiamo visto come l’anno scorso abbia causato ai ragazzi isolamento e tante difficoltà".

"I danni di una cattiva gestione della dad e dell’isolamento degli studenti, di qualsiasi età, sono dimostrati: è stata riscontrata una crescita di problemi d’ansia e delle difficoltà di apprendimento; ogni cosa che si fa per evitarlo può essere importante - continua la candidata - Dobbiamo pensare agli studenti, agli adolescenti, al personale scolastico; le scuole sono un luogo chiuso dove ragazzi e insegnanti stanno a contatto per tantissime ore e il proliferarsi del virus è molto veloce, per questo pensiamo che questa sia una proposta che il Comune di Ravenna potrebbe proporre a livello regionale o portare avanti in maniera sperimentale con un piccolo investimento da mettere in campo nelle farmacie comunali. Se eletta mi batterò subito per una maggiore attenzione ai problemi e alle questioni che riguardano la sanità e la sicurezza dei giovani e di tutti i cittadini ravennati".