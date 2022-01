Tamponi, vaccini, ospedale: seduta del consiglio comunale dedicata al Covid

Martedì 1 febbraio, alle 15.30, si riunisce il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che, oltre alla presenza in sala del consiglio, i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Quale lo stato dell’arte sui lavori in via San Mama” di Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani – Primavera Ravenna; “Nuova Conad a Sant’Alberto: che fine faranno le famose alberature, gli ulivi e la magnolia secolare?” a cura di Alberto Ferrero, capogruppo Fratelli d’Italia; “Lavori nuovamente al palo sul ponte di via Baiona?” presentato da Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna.

Seguiranno le interrogazioni: "Incentivare la vaccinazione anti-covid senza iniezioni", presentata da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle; “Pazienti abbandonati al pronto soccorso” di Giacomo Ercolani, consigliere del gruppo Lega nord Salvini premier; “Fila record di quattro ore per un tampone chiusi in auto senza una toilette” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna/Polo civico-popolare.

A seguito di richiesta di convocazione ai sensi di legge da parte di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco, Massimo Cameliani, Idio Baldrati, Marco Montanari, Gianmarco Buzzi, rispettivamente capogruppo e consiglieri del Partito democratico, Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna Coraggiosa, Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle, Chiara Francesconi, capogruppo Pri, sarà affrontato il tema "Aggiornamento problematiche covid-19".