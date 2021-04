Tappa a Ravenna per il ministro del turismo Massimo Garavaglia: "Ripartenza, ora c'è chiarezza"

Tappa a Ravenna sabato per il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Ad accoglierlo anche gli esponenti locali della Lega, tra i quali il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Incontro istituzionale col sindaco Michele De Pascale e l'assessore al Turismo Giacom Costantini e l'assessore regionale Andrea Corsini; poi visita ai principali monumenti della città e l'area dantesca. Durante la visita si è discusso anche delle riaperture annunciate dal premier Mario Draghi.

Questa la road map delle principali riaperture decise dal governo: con l'anticipo del ripristino delle zone gialle dal 26 apile sono consentiti gli spostamenti tra regioni gialle e con il pass anche tra regioni di diverso colore. Per quanto riguarda le scuole, dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico nelle zone gialle e arancioni saranno aperte con didattica in presenza tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Sempre dal 26 aprile in zona gialla riaprono ristoranti a pranzo e a cena solo con tavoli all'aperto. Riapriranno automaticamente anche i musei. Inoltre nelle zone gialle teatri, cinema e spettacoli saranno aperti con misure di limitazione della capienza. Dal 15 maggio apriranno le piscine solo all'aperto. Dal primo giugno si potrà pranzare al ristorante anche al chiuso, seguendo le nuove linee guida così come avverrà per le palestre. Dal 1 luglio ripartiranno Fiere e congressi con nuove linee guida. Dal primo luglio semaforo verde a stabilimenti termali e parchi tematici con nuove linee guida. "C'è chiarezza e tutti si possono organizzare - afferma il ministro -. Ci sono mobilità sicure che iniziano a funzionare, con treni covid-free e porteranno turisti nelle città d'arte".