Tari, capanni storici e bilancio di previsione: si riunisce il consiglio comunale

Martedì, alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Tari 2023, scorretti anche gli avvisi di pagamento”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Parcheggio a servizio del plesso scolastico di San Pietro in Vincoli, come procedono i lavori?” di Igor Bombardi, consigliere gruppo Pd; “Come si trascurano i nostri monumenti”, a cura di Renato Esposito, vicecapogruppo Fratelli d’Italia.

Seguiranno le interrogazioni: “Mettiamo in sicurezza via Gatta”, presentata da Alberto Ferrero, capogruppo Fratelli d’Italia; “Bonificare viale degli Olmi a Marina Romea. Presentato al sindaco un esposto da 77 cittadini” e “Via Argini a Mezzano tutta degrado e pericoli”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Ponticello di via Angaia, il mistero dell’ordinanza perduta”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi; “Nessuna pulizia per caditoie e reti meteoriche dopo gli eventi estremi di maggio, addirittura compromesse a causa dell' erba sfalciata e non raccolta”, presentata da Nicola Grandi e Filippo Donati, rispettivamente capogruppo e consigliere Viva Ravenna; "Anziani sì, ma attivi e socialmente utili", di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Seguirà la proposta di ratifica di deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto “Variazione al Dup 2023/2025 - al bilancio di previsione 2023/2025 - al programma triennale lavori pubblici e al piano investimenti 2023/2025 - annualità 2023. Lavori urgenti di ripristino palestra e spogliatoi di Roncalceci in seguito all'alluvione di maggio 2023 - approvazione del progetto esecutivo”, su cui relazionerà l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte.

Seguirà la trattazione delle seguenti mozioni: “Erogare contributi ai cittadini di Torri Grattacoppa Savarna e Conventello” ed “Erogare contributi alle attività economiche di Torri Grattacoppa Savarna e Conventello” presentate da Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna città forese e lidi, congiuntamente all’ordine del giorno “Per l’attivazione di un tavolo di confronto tra Comune e i rappresentanti dei residenti e delle attività finalizzato alla concertazione e agevolazioni fiscali a parziale riduzione dei danni economici subiti per la perdurante chiusura del ponte di Grattacoppa”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese lidi.

Infine sarà discusso e votato l’ordine del giorno "Per riconoscere e valorizzare i capanni balneari storici quale patrimonio culturale di Ravenna e della Romagna", a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna; Giacomo Ercolani, consigliere gruppo Lega Salvini premier; Filippo Donati, consigliere Viva Ravenna; Renato Esposito, vicecapogruppo Fratelli d’Italia; Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi.