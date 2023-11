Tari e bollette, Ancisi (LpRa): "Si riesamini il bilancio per sostenere gli alluvionati"

Nel corso della seduta di venerdì della commissione consiliare Bilancio del Comune di Ravenna, presieduta da Giacomo Ercolani, dedicata a discutere la petizione, firmata da oltre 600 cittadini “Stop pagamento utenze domestiche per i cittadini alluvionati Comune di Ravenna!”, il consigliere comunale Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) ha presentato una mozione in sostegno all’appello dei cittadini. La mozione, non discussa in commissione, sarà votata in una delle prossime sedute del Consiglio comunale.

Nel corso della commissione, come riferisce Ancisi "la Giunta comunale ha confermato che, a fronte dell’alluvione in questione e dei danni enormi che ha prodotto sul proprio territorio e ai propri cittadini, l’Amministrazione della nostra città ha utilizzato finora e utilizzerà in seguito, “al 100%”, finanziamenti acquisiti da fonti esterne (donazioni in primis, Stato in seguito), trascurando di attingere, attraverso la benché minima variazione del proprio bilancio 2023 la cui entità è di 333 milioni tra spesa corrente e per investimenti, risorse finanziarie utili per venire incontro ai cittadini più colpiti e disastrati dall’alluvione, tra cui più gravemente gli abitanti di Fornace Zarattini e del forese costretti ad abbandonare a tempo indeterminato il proprio alloggio".

"Considerato come sia assolutamente accertato e riconosciuto che la responsabilità di questa alluvione ricade non sullo Stato ma sul malgoverno pluridecennale del territorio locale, in termini di esagerato consumo del suolo, di malagestione dei fiumi, dei canali e delle altre risorse idriche, nonché di mancate opere infrastrutturali di difesa idraulica - prosegue il consigliere di Lista per Ravenna - ritenuta possibile una rivisitazione del bilancio comunale 2023 (cosiddetta “spending rewiev”), in vista anche del prossimo bilancio 2024, che destini, ad esempio il 5% della parte corrente, sotto forma di contributi, a favore della cittadinanza più gravemente colpita dall’alluvione, soddisfacendo le richieste avanzate dalla petizione in oggetto".

Con la sua mozione, Ancisi invita dunque la Giunta "a proporre un riesame del bilancio comunale 2023 nel senso sopraddetto, al fine di destinare, sotto forma di contributi, una parte della propria spesa corrente ordinaria, tagliando o rinviando interventi non indispensabili o meno urgenti, agli abitanti di Fornace Zarattini e del forese costretti ad abbandonare a tempo indeterminato il proprio alloggio, rimborsando loro le spese sostenute per le utenze domestiche".