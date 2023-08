Tari, Margotti (Pd): “Estendere donazioni ed esenzioni a persone e imprese colpite dalla tromba d’aria”

Il 22 luglio scorso una violenta tromba d'aria con raffiche di vento fino a 130 km orari e una fortissima grandinata hanno interessato alcune frazioni di Ravenna: Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto sono state le aree più colpite. "Per questi avvenimenti – ha detto il segretario comunale del PD Lorenzo Margotti - la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 3 milioni di euro per cittadini e imprese. È stato chiesto lo stato di emergenza nazionale, ma ancora si attende una risposta dal Governo. Perciò chiediamo di valutare l’estensione delle donazioni per gli alluvionati anche ai cittadini interessati dalla tromba d'aria così come l’esenzione dal pagamento della Tari".

I danni che l’evento meteorologico ha determinato sono stati molteplici, a immobili privati, alle infrastrutture e alla viabilità locale; alcuni alberi sono caduti sul nido d'infanzia di Savarna e ha riportato ingenti danneggiamenti anche il centro culturale di Convetello. L’impatto è stato devastante, soprattutto per chi aveva già subito le conseguenze dell’alluvione. I problemi che la tromba d’aria ha determinato sono state enormi e hanno riguardato anche tutto il comparto agricolo.

"Anche in questo caso - ha concluso Margotti - servono risposte immediate e concrete, per garantire i fondi necessari a risarcire i danni subiti da cittadini e imprese del comune di Ravenna, anche in territori già duramente colpiti dall’alluvione del maggio scorso e dove le trombe d’aria hanno dato il colpo di grazia, gettando nella disperazione famiglie e attività economiche".