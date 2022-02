Tariffe mortuarie, centro civico e guerra in Ucraina: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 1 marzo, alle 15, si riunisce il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio, i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità di videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Odioso aumento delle tariffe mortuarie nel Comune di Ravenna”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna-Polo civico popolare; “Centro salute mentale Ponte Nuovo, psichiatra di riferimento assente da mesi, pazienti lasciati soli” di Giacomo Ercolani, consigliere del gruppo Lega Salvini premier; “Rinnovo commissione usi civici urgente” di Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani, capogruppo e consigliere di Lega Salvini premier. Seguirà la comunicazione della presidente del consiglio comunale, Ouidad Bakkali, sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Quindi si passerà alle interrogazioni: “Sospensiva della decadenza della concessione demaniale a Rtp decisa dal Tar” presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna Città forese lidi; "Per il recupero di Porta Teguriense" di Fiorenza Campidelli, consigliera gruppo Pd; "Colleghiamo con pista ciclabile pedonale Santo Stefano a Carraie", presentata da Fabio Bazzocchi, consigliere gruppo Pd; “Degrado all'ex centro civico di via Cicognani”, a cura di Giacomo Ercolani, consigliere gruppo Lega Salvini premier; "Richiesta modifica articolo 11 del regolamento per la conduzione e la gestione dei terreni comunali adibiti ad orti", di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Seguiranno le mozioni: “Condanna aggressione Ucraina” e “Interventi urgenti per una scuola in sicurezza”, presentate da Alberto Ferrero, Renato Esposito e Angelo Nicola Di Pasquale, rispettivamente capogruppo e consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia; “Installare i sanificatori nelle scuole e le lampade uvc sugli autobus per ridurre il contagio” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna Città forese lidi; "Interventi straordinari per una scuola salubre", presentata da Stefania Beccari e Marco Montanari, consiglieri gruppo Pd, Luca Cortesi, consigliere "Ravenna coraggiosa", Giancarlo Schiano, capogruppo "Movimento 5 stelle", Chiara Francesconi, capogruppo Pri, Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; "Comunità energetiche", presentata da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle e sottoscritta da Massimo Cameliani, capogruppo Pd, Francesca Impellizzeri, capogruppo “Ravenna coraggiosa”, Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Infine gli ordini del giorno: "Attiviamoci per fermare il conflitto Russia-Ucraina”, presentato da Massimo Cameliani e Lorenzo Margotti, rispettivamente capogruppo e consigliere del Pd, Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 Stelle, Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna Coraggiosa, Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco, Chiara Francesconi, capogruppo consiliare Pri; "Per una Ravenna sensibile ai cambiamenti climatici", di Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi, capogruppo e consigliere di "Ravenna coraggiosa", Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle", Massimo Cameliani, capogruppo Pd; "Collegamento pista ciclabile alla strada d'ingresso dello stabilimento Marcegaglia ed eventuali poli industriali limitrofi", presentato da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle, e sottoscritto da Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco), Francesca Impellizzeri (Ravenna coraggiosa), Massimo Cameliani (Partito democratico); "Completamento pista ciclabile pedonale Ravenna - Punta Marina Terme", a cura di Fabio Bazzocchi, consigliere gruppo Pd; “Sulle morti bianche”, presentato da Renato Esposito, vicecapogruppo Fratelli d’Italia.