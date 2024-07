Telefonia cellulare, Ancisi (Lista per Ravenna): "Il limite di esposizione alle radiazioni è aumentato di due volte e mezzo"

Il 26 luglio prossimo, la commissione Ambiente del Comune di Ravenna discuterà la proposta di deliberazione/atto di indirizzo di Alvaro Ancisi, vicepresidente del Consiglio comunale, sull’avvenuto “Pericoloso aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e rischi connessi”. L’intenzione è che sia approvata dal Consiglio stesso, nella seduta del 30 luglio, coi contributi sia della maggioranza che dell’ opposizione.

Spiega lo stesso Ancisi (Lista per Ravenna): "La telefonia mobile si basa su una rete estesa di antenne fisse o stazioni base che trasmettono l’informazione mediante segnali a radiofrequenza. Man mano che questa rete aumenta cresce conseguentemente anche l’esposizione della popolazione alla radiofrequenza. I limiti elettromagnetici vigenti in Italia da 21 anni fissavano in 6 volt al metro la soglia relativa alle esposizioni in luoghi adibiti a permanenza umana per almeno quattro ore giornaliere, limite giudicato cautelativo e frutto di un compromesso scientifico tra le esigenze di sviluppo delle telecomunicazioni e di minimizzazione del rischio di esposizione. La legge sulla Concorrenza, approvata il 30 dicembre scorso, ha però definito un nuovo tetto da non superare, entrato in vigore a fine aprile: 15 volt al metro, due volte e mezzo il valore precedente".

Ancora Ancisi: "Il Consiglio d’Europa raccomanda vivamente, già dal 2011, che venga applicato il principio ALARA (il livello più basso ragionevolmente ottenibile) e di “migliorare gli standard di valutazione del rischio e qualità”. In Italia, l’art. 301 del Codice dell’Ambiente afferma che “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”. La Corte Costituzionale italiana, con sentenza del 2006, ha stabilito che “l’imposizione di limiti alla libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, può legittimamente avvenire soltanto sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istruzioni ed organismi, di norma nazionali o sopranazionali, a ciò deputati”. L’avvenuto innalzamento a 15 volt al metro del limite suddetto, avrebbe perciò dovuto essere determinato in base a motivate evidenze di tipo medico-scientifico, che non ci sono state".

"L’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) del New Jersey, la più importante organizzazione al mondo nell’ambito dell'ingegneria elettrica ed elettronica e delle tecnologie dell’informazione, ha pubblicato recentemente che le linee guida della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) presentano gravi limitazioni: proteggono solo da effetti termici acuti per esposizioni di alta intensità e di breve durata (30 minuti); non sono applicabili alle esposizioni a lungo termine e di bassa intensità, come effettivamente avviene nei contesti di vita quotidiani; si basano su informazioni obsolete; non proteggono dalle radiazioni della tecnologia 5G, che ha caratteristiche di forte polarizzazione, molto diverse dalle generazioni precedenti della telefonia mobile, richiedendo perciò ulteriori studi; non sono quindi idonee a tutelare la salute umana e dovrebbero essere aggiornate secondo le più recenti pubblicazioni del settore".

"La proposta di deliberazione formalizza perciò la decisa opposizione del Comune di Ravenna, in attesa di più approfondite valutazioni ed accertamenti medico-scientifici, all’avvenuto aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, evidenziando che nessuna ragione tecnica, tecnologica, economica o anche solo di semplice allineamento a valori limite superiori applicati in altri Stati possa giustificare un rischio per la salute del genere umano e dell’intera biodiversità. Impegna inoltre il Sindaco ad esprimere questa posizione in qualsiasi sede istituzionale o associativa egli rappresenti il Comune di Ravenna, nonché a sottoporre al Consiglio comunale ogni valutazione su come affrontare sul piano locale direttive o disposizioni amministrative discutibili ai fini di cui sopra".