Tempo di bilanci per il consiglio comunale di Faenza: 113 interrogazioni nell'ultimo anno

C’è l’impegno per migliorare l’acustica del consiglio comunale, in sala e in diretta streaming. Così come continueranno anche in futuro le iniziative istituzionali con particolare riferimento alla cittadinanza più giovane e non solo, sui temi di stretta attualità e di memoria storica legati alla comunità. A confermarlo sono stati il presidente del Consiglio Comunale di Faenza Niccolò Bosi e il vicepresidente Massimiliano Penazzi nel corso della conferenza stampa organizzata per tracciare il bilancio 2022 dell’attività consiliare.

Un anno iniziato sotto al segno delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha visto le prime sedute svolgersi in forma mista, in presenza e in collegamento streaming. Il 2022 inoltre è stato caratterizzato, soprattutto sul finire del periodo, anche dalle forti incognite e dal rialzi dei prezzi dell'energia, temi che inevitabilmente hanno interessato anche bilancio comunale. L’impegno di Palazzo Manfredi, inoltre, si è concentrato sulle candidature Pnrr e sui progetti di rigenerazione degli spazi cittadini.

Nel dettaglio dei numeri, nel 2022 il Consiglio comunale si è riunito 13 volte, due in più rispetto all'anno precedente; 12 di queste sono state sedute ordinarie e deliberative, mentre il 19 novembre, a Palazzo del Podestà, si è tenuta una seduta specifica sul tema della sanità che ha avuto come ospite, tra gli altri, anche il Direttore Generale dell'Azienda Ausl Romagna, Tiziano Carradori. Il consiglio comunale più lungo per durata è stato quello svoltosi il 27 settembre.

Sul piano delle presenze invece sono stati 14 i consiglieri che hanno partecipato a tutte le sedute. Il maggior numero di presenze sono attribuite al presidente e al vicepresidente (Bosi e Penazzi), mentre tra gli altri consiglieri spiccano Giulia Bassani (Pd) e Gabriele Padovani (Area Liberale). Proprio grazie alla costituzione di tale gruppo consiliare, lo scorso febbraio, i gruppi presenti in consiglio comunale a Faenza sono diventati 10.

Le 13 sedute sono durate complessivamente 2.698 minuti per una media di 3 ore e 27 minuti in ogni consesso. Nel corso delle sedute sono state discusse e approvate 81 delibere, oltre 6 per seduta. Durante l'anno sono stati inoltre presentati 8 ordini del giorno, 7 dei quali approvati e 15 mozioni, di cui 13 approvate. Sul fronte delle delibere, 9 sono state legate a cultura, sport, istruzione e servizi sociali; 24 quelle provenienti dal Settore finanziario e sviluppo economico; 27 provenivano dal Personale, Affari le- gali e istituzionali, Demografia e Informatica. Infine, dai Lavori pubblici e dal Territorio, le delibere approvate sono state 21. Nel complesso quindi 81 sono state le delibere discusse e approvate, in leggero aumento rispetto all'anno precedente che ne ha viste 73, portando così a 174 le delibere discusse e poi approvate dall'insediamento, ottobre 2020, ad oggi.

Le interrogazioni “si confermano uno strumento importante per l'attività consigliare” ha detto Bosi, e in particolare per le forze di opposizione. Durante l'anno ne sono state presentate 113 di cui 34 la Lega, 31 Fratelli d’Italia e 31 firmate da Italia Viva che fa parte della maggioranza. Questi i numeri riguardanti gli assessorati che hanno risposto alle interrogazioni: 10 il sindaco, 12 il vicesindaco, l'assessore Davide Agresti 8, l'assessora Milena Barzaglia 32, l'assessore Massimo Bosi 27, l'assessora Martina Laghi 7 e l'assessore Luca Ortolani 17. Le cinque commissioni consigliari sono state infine impegnate da un lato nel compito di approfondimento preventivo delle delibere, prima della loro discussione nell'assemblea plenaria del Consiglio ma anche su questioni e temi specifici.