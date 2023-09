Temporali e tornado costano 1,2 milioni a Ravenna: danneggiato anche l'Almagià

Costano oltre 1,2 milioni di euro i violenti temporali che hanno colpito a fine luglio il Comune di Ravenna. Con diverse decine di alberi caduti e danni a scuole ed edifici pubblici, in particolare nella frazione di Savarna e zone limitrofe. Questo pomeriggio in commissione gli assessori all'Ambiente e ai Lavori pubblici, Gianandrea Baroncini e Federica Del Conte, illustrano le due delibere per il riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio. I due episodi risalgono il primo al 22 luglio, quando un vero e proprio tornado con raffiche di vento fino a 250 chilometri orari si è abbattuto in particolare sulla zona nord del Comune, a Savarna e frazioni vicine, scoperchiando coperture, facendo cadere alberi e tranciando cavi dell'alta tensione. Il secondo il 25 luglio ha invece interessato un'area più estesa. Le spese riguardano in particolare le opere sul verde pubblico, sugli edifici pubblici e sulla pubblica sicurezza. Sono stati interessati più plessi scolastici dove gli alberi caduti hanno causato ingenti danni alle coperture, con la sfida, vinta, di garantire l'avvio dell'anno scolastico in piena normalità. Danneggiato anche il centro Almagià. Le due delibere passano ora all'esame definitivo del consiglio comunale (fonte Dire).