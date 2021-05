Teppisti e degrado in piazza Baracca, Ancisi (LpRa): "Si deve spostare il chiosco di piadina"

Immondizia, spaccio di stupefacenti, atti vandalici, luogo di bivacco e molto di più. Questo è diventato negli anni il chiosco di piadina di Piazza Baracca "che offre, suo malgrado, copertura ai malviventi". Per questo Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, pone al sindaco un'interrogazione per mettere la parola fine al degrado e avviare un progetto di riqualificazione della zona. Una storia iniziata circa "mezzo secolo fa", secondo Ancisi, quando il Comune volle liberare Porta Adriana e trasferì il banco di piadina in piazza Baracca, davanti al numero civico 16, "dove si collocò con un chiosco mobile a ruote di 6 metri quadri e 12 metri cubi. Il villino lì situato, tipico dell’architettura deco razionalista del primo ’900, apparteneva alla nota famiglia repubblicana dei Poggiali, che viveva all’estero al seguito del capostipite Arnaldo".

"Nel 1998 - dichiara Ancisi -, quando già c’erano dei balordi che impiegavano malamente le zone d’ombra del manufatto, come aveva segnalato al sindaco Arnaldo Poggiali, il Comune concesse alla titolare del chiosco di triplicarne le dimensioni, ignorando proteste molteplici, tra cui quella di Lista per Ravenna. Sorse dunque un vero e proprio fabbricato fissato al suolo, con tanto di impianti fognario, elettrico, di riscaldamento e di condizionamento, canna fumaria e numero civico 15/a. Fu così chiusa la vista della piazza al villino retrostante, ma si diede soprattutto via libera al degrado pesante di questo fazzoletto di terra, occluso a sua volta alla visuale da ogni altro lato della piazza. Le premesse c’erano tutte. Dotato di toilette pubblica, fontanella, contenitori per caschi, cestini per rifiuti, casse del parcheggio attiguo, impianti di affissione, panchine, panettoni e paletti, ma privo di qualsiasi manutenzione, con l’asfalto dissestato e i platani abbandonati, questo luogo offriva, tra aree coperte ed aree scoperte, anfratti strategici per bagordare e delinquere in pieno centro senza essere scorti. Non tardò dunque a diventare terra di nessuno, pericoloso al transito e ancor più a sostarvi. Tanto che gli abitanti del villino, passato di proprietà dopo la morte di Arnaldo Poggiali in Argentina, vivono da allora come reclusi in casa".

"Il chiosco ha dunque funzionato come innesco di un degrado vistoso, favorito dalla totale noncuranza dell’amministrazione comunale - prosegue Ancisi -. La sua zona retrostante è perfetta per urinare, defecare, scambiare stupefacenti, drogarsi, fumare di tutto, ubriacarsi, vomitare, aggredire chi protesta civilmente, compiere atti vandalici, dormire, urlare e schiamazzare sino a tarda notte. Il tutto alloggiati sulle panchine messe a disposizione ultimamente dal Comune o sui cofani delle auto in sosta, potendosi servire anche di un nuovo kebab. La documentazione di questa situazione, ben conosciuta dalla Polizia locale, è poderosa. Verso la fine del 2020, la Polizia locale ha messo a segno, sulla base di filmati che le erano stati consegnati, un’operazione antidroga di rilievo proprio in quest’area".

"Nell’ultimo mezzo secolo, tutti gli interventi dell’amministrazione comunale sul comparto di piazza Baracca sono stati modesti o di facciata - attacca il capogruppo di Lista per Ravenna -. L’ultimo si è limitato a sistemare il parcheggio, ignorandone i dintorni indegni. L’idea della “nuova Porta Adriana”, di cui all’ennesimo spot, è stata bocciata dagli imprenditori privati, nessuno dei quali si è mostrato disposto ad apprezzarne l’impianto messo a gara. L’area antistante Porta Adriana è deturpata, peggio di quando ne furono spazzati via i banchi mobili alimentari, dall’ingombro di un ammasso di vasi di fiori di ogni foggia, dissuasori di sicurezza, sculture, monopattini, cicli, moto, bidoni, ecc. Manca un progetto d’insieme che valorizzi Porta Adriana e piazza Baracca come un ingresso ordinato e attraente alla città, con area di sosta, capace di fare sistema con il parcheggio Giustiniano ed i collegamenti, sui percorsi delle mura storiche, con Porta Serrata e la Rocca Brancaleone da un lato e con piazza della Resistenza dall’altro".

Per questo Ancisi chiede al sindaco De Pascale "se non ritiene giunta l’ora di spostare il chiosco di piadina, mezzo secolo dopo l’improvvida attuale collocazione in piazza Baracca, contestata già allora, ma tanto più disdicevole oggi per la copertura che offre, suo malgrado, ad uno spazio urbano in preda al disdoro ed alla malvivenza: potrà essere utile allo scopo acquisire da un lato, tramite la polizia locale, ogni documentazione sul degrado dell’ordine pubblico e dall’altro l’ovvio gradimento al trasferimento da parte del titolare dell’attività - e inoltre - se non ritiene altrettanto doveroso attuare un progetto di completa riqualificazione del comparto piazza Baracca/Porta Adriana con le finalità sopraindicate".