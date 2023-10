Tornado di luglio, Ancisi (LpRa): "Va rivisto il regolamento comunale del Verde"

"Il tornado (o tromba d’aria) che sabato 22 luglio scorso ha infierito, producendo disastri, sulla zona nord della provincia di Ravenna e sull’area territoriale di Mezzano fino a Savarna è stato classificato di categoria F2- F3 (moderato-forte), che significa raffiche di vento tra i 250 e i 300 km/h. La causa più diffusa dei maggiori danni registrati è stata l’abbattimento, su edifici, strutture, viabilità, recinzioni, ecc., di grossi alberi sradicati dal vento. Si è trattato in genere di alberi della specie pinus pinea o pino domestico, la cui vasta diffusione è tipica del nostro territorio". Lo afferma il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi che presenta una mozioni a sindaco e Giunta affinchè "avvalendosi dei tecnici esperti nelle discipline appropriate dipendenti dall’Amministrazione stessa e da Azimut spa, gestore del verde pubblico comunale, definiscano, alla luce di quanto esposto, una proposta base di rivisitazione del regolamento comunale del Verde - e inoltre - sottopongano quindi la proposta agli approfondimenti e alla valutazione del Consiglio comunale stesso".

Per Ancisi eventi straorsìdinari come quello dello scorso luglio, imporrebbero "l’esigenza di riesaminare, a tal fine, le modalità di applicazione del principio, stabilito nel regolamento comunale del Verde al punto 10 dell’art. 1, 'Tutela delle alberature pubbliche e private', che recita: 'Quando il livello di rischio connesso alla convivenza con gli alberi è considerato inaccettabile e non sia possibile provvedere alla sua riduzione attraverso pratiche compatibili con la dignità dell'albero, ovvero con il rispetto della sua integrità biologica ed architettonica, l'abbattimento deve essere considerato come unica soluzione possibile', fermo restando l’art. 7.7 del regolamento, da applicare tuttavia in maniera stringente e inderogabile, secondo cui, per ogni abbattimento, deve essere reimpiantato sul posto un albero sostitutivo, della specie e delle misure indicate dal servizio comunale Tutela dell’Ambiente".

Per questo "dovrebbero essere oggetto di maggiore considerazione le alberature di più alto sviluppo, con chioma molto folta e pesante non bilanciata da un tronco troppo sottile e con radici strozzanti o di scarso potere ancorante, perciò incapaci di reggerne lo sforzo a fronte di vento o temporali violenti. Andrebbe in particolare valutata l’entità ingente dei danni e delle disgrazie, anche umane, che il loro crollo può produrre allorquando la loro altezza/lunghezza è superiore alla distanza che le separa da una strada, da una ciclabile, da una casa. In questi casi - conclude Ancisi - la verifica di stabilità, completa di analisi strumentali, richiesta dall’art. 7.2 del regolamento per stabilire se un albero è pericolante, non si conforma ad un rischio di crollo adeguato ai nostri tempi climatici (come hanno dimostrato le devastazioni di cui sopra avvenute il 22 luglio 2023), quanto la perizia di un agronomo specializzato in materia, effettuata con valutazioni caso per caso".