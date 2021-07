Tornano i banchetti di Forza Italia per la raccolta firme dei referendum sulla giustizia

Forza Italia torna nelle piazze per raccogliere le firme sui sei referendum sulla giustizia proposti dal partito radicale e da altre formazioni di centrodestra. Due gli appuntamenti in provincia per sabato. Dalle 10 alle 13 un gazebo sarà collocato a Ravenna in piazza Andrea Costa, davanti al mercato coperto, mentre dalle 9.30 alle 12.30 un banchetto sarà a Faenza in piazza del Popolo. Le firme saranno raccolte alla presenza di un autenticatore.