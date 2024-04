Torretta Enel pericolosa, Salomoni (Indipendenza): "Tetto sfondato da anni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La Torretta oggetto di questa interpellanza è inserita, con i Magazzini del Sale, nel comparto omonimo e costituisce, con l’intero insieme, una testimonianza di archeologia industriale il cui recupero e restauro, data la collocazione urbanistica e la posizione all’interno dello specchio d’acqua, parrebbe risultare particolarmente complesso.

Codesta torretta, situata sul lato nord della banchina del porto canale tra il ponte mobile ed il ponte Cavour, continua a presentarsi con il tetto letteralmente sfondato le cui cause sono sicuramente da imputare ad un ennesimo micro-crollo della struttura, che non fanno altro che confermare la presenza di una situazione di pericolo caratterizzata altresì da una continua penetrazione di acqua piovana che, ovviamente, fa aumentare il degrado della stessa!

Come si può vedere chiaramente, il tetto della torretta cabina E.N.E.L. versa in questo stato già da numerosi anni e, nonostante la situazione venga, (probabilmente), periodicamente monitorata, senza ombra di dubbio il danno di immagine per il comparto è palese agli occhi di tutti i turisti, residenti e visitatori in genere della nostra città. Siamo ormai prossimi alla fine di questa legislatura ma non si conosce ancora esattamente la tempistica per il ripristino della torretta Enel oggetto di questa interpellanza.

Alla luce di quanto esposto chiedo: l’Amministrazione Comunale cervese ha informazioni certe circa la sistemazione della Torretta sopra indicata? In risposta positiva al punto precedente, quali saranno gli accorgimenti che verranno attuati e, soprattutto quale sarà il progetto di ripristino e ovviamente la tempistica esatta di realizzazione? In conclusione, è stata prevista una previsione di spesa specifica e, in particolare quale sarebbe la ripartizione, eventuale, fra il pubblico e (l’eventuale) privato?

Gianluca Salomoni - consigliere comunale Indipendenza