Torri Hamon, multe e virus Dengue: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 9 aprile, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Verbali per infrazioni al codice della strada inviati per posta anziché via pec”; “Madonna dell’Albero, degrado e indecenza in due lotti edilizi abbandonati”; e “Una torre Hamon si può salvare. Michele e Daniele, provateci”, presentati dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Piena solidarietà alla Polizia locale”, presentato dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia) e “Misure contro la dengue?”, presentato dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale).

Si proseguirà con le interrogazioni: “Allagamento dei terreni della Cab terra. Chiarire se è stato inefficace” e “Animali ospiti del parco Teodorico. Una proposta ‘gratuita’ per nutrirli correttamente”, presentate dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “L'anticorruzione bacchetta il sindaco le nomine di 2 rcpt vanno chiarite”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna); “Progetto di valorizzazione del sito storico naturalistico dell'isola degli Spinaroni”, presentata dalla consigliera Stefania Beccari (Pd).

Si passerà alla discussione e al voto delle seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione accordo quadro (art. 15 legge 241/1990; art. 7, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per attività di collaborazione nell'ambito dei trasporti e della logistica tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Province di Piacenza e Ravenna, Alma mater studiorum - Università di Bologna, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Parma, Università Cattolica Sacro Cuore (sede di Pc), Politecnico di Milano (polo Piacenza), Autorità di sistema portuale mare adriatico centro settentrionale, Comuni di Ravenna e Piacenza e Fondazione istituto sui trasporti e la logistica (Itl)”, presentata dall’assessore Giacomo Costantini; “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree interessate da opere di urbanizzazione primaria in via Rotta, “Accorpamento al demanio stradale di un tratto della via Vitali di proprietà privata” e “Accorpamento al demanio stradale di un tratto della via Destra canale Molinetto a Ravenna, di proprietà privata”, tutte presentate dall’assessore Igor Gallonetto.

Seguirà la proposta dei consiglieri: “Modifica art. 45bis del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale”, proposta di delibera presentata dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d'Italia). Infine l’ordine del giorno: “Contrasto alle autonomie differenziate tra regioni”, presentato dal consigliere Giancarlo Schiano (Movimento 5 stelle).