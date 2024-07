De Pascale candidato in Regione, Ravenna verso le elezioni anticipate: parte il 'totonomi'

Se sulla carta manca ancora l'ufficialità, è ormai accertata la candidatura di Michele de Pascale alle prossime elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, che si svolgeranno in autunno. Tanti gli esponenti del mondo dem che nelle ultime ore hanno confermato la notizia esprimendo soddisfazione per la scelta del candidato, e lo stesso sindaco di Ravenna si è detto pronto.

A confermarlo sui social venerdì mattina è l'assessore regionale Andrea Corsini. "Michele de Pascale sarà il candidato del centro-sinistra alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna - scrive Corsini - Conosco Michele da 20 anni, da quando nel 2004, da segretario dei DS di Cervia, lo candidai nella lista del partito alle amministrative. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, Michele ha fatto un percorso di crescita e maturazione, politica e amministrativa importante che lo ha portato a diventare sindaco di una grande città come Ravenna e ora, a soli 39 anni, candidato e, ne sono certo, futuro presidente della nostra Regione. Michele sarà un ottimo governatore in grado di raccogliere l’eredità di Stefano Bonaccini. La sua candidatura mi rende felice e orgoglioso, da ravennate, perché dopo Vasco Errani un altro uomo di questa terra avrà l’onore di guidare questa straordinaria Regione".

Il 'totonomi' sul prossimo candidato sindaco del centrosinistra di Ravenna

Se de Pascale dovesse arrivare in Regione, dovrebbe dare le dimissioni dalla carica di sindaco della città dei mosaici che amministra dal 2016. A quel punto le elezioni comunali verrebbero anticipate già al 2025, due anni prima rispetto al previsto. E in città è già partito il "totonomi" sull'eventuale candidato del centrosinistra alla carica di primo cittadino.

Tra questi c'è proprio Corsini, che al momento però non commenta la notizia. Ma anche Alessandro Barattoni, attuale segretario provinciale del Partito Democratico di Ravenna, che come Corsini non si esprime sul fatto che tra i "papabili" alla successione di de Pascale stia circolando anche il suo nome.

Tra quelle femminili spicca invece la possibile candidatura di Anna Giulia Randi, attualmente assessora nella Giunta de Pascale. "Credo che in questo momento tutto l'impegno e l'attenzione vadano indirizzati verso la corsa alle regionali - commenta Randi interpellata da RavennaToday - La sua candidatura (di de Pascale, ndr) è un riconoscimento straordinario al sindaco e a tutto il lavoro che ha svolto in questi anni. Michele è un amministratore straordinario. Noi daremo tutti il massimo perché nel nostro territorio raccolga il consenso che merita. Per quanto riguarda il mio nome, lo considero una bellissima attestazione di stima che mi fa molto piacere, ma il mio ruolo è quello di tecnico al servizio dell’amministrazione pubblica, pertanto nel dibattito politico non entro".

Centrodestra alla ricerca di un candidato che metta d'accordo tutti

Anche il centrodestra è già in fermento per arrivare pronto alle elezioni anticipate, possibilmente con un candidato unico per presentarsi più forte. "I tre partiti di centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) cercheranno di esprimere un candidato solo per evitare il boom del 2021 - conferma Alberto Ancarani, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia - Il ragionamento è aperto, ma come siamo insieme al Governo penso che dovremmo presentarci uniti anche a Ravenna".

Alle ultime elezioni comunali, infatti, erano ben dieci gli sfidanti di de Pascale: tra loro gli attuali consiglieri comunali Filippo Donati (Viva Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Veronica Verlicchi (La Pigna). E potrebbe essere che il centrodestra "peschi" proprio tra questi nomi per scegliere il proprio candidato sindaco. Così come è possibile anche che invece si decida per un "esterno" in grado di mettere d'accordo tutti. Insomma, tutte le ipotesi al momento restano aperte.