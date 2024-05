Tour elettorale di Bersani in provincia per sostenere i candidati sindaci del Pd

Lunedì 6 maggio Pierluigi Bersani sarà in provincia di Ravenna per sostenere i candidati sindaci alla prossima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno.

La prima tappa sarà alle 18:30 al centro civico Pellegrini in Piazza Foresti a Conselice dove si terrà un incontro dal titolo “Nuove generazioni e politica: una passione da ricostruire” al quale parteciperà il candidato sindaco Andrea Sangiorgi.

In seguito Pierluigi Bersani, insieme ad Andrea Baldini e Riccardo Graziani, rispettivamente candidati sindaci ad Argenta e ad Alfonsine, prenderà parte a una cena che si svolgerà alle ore 20 a Villa Vittoria, in via 8 Settembre 1944 93 a Filo di Argenta.

Per contatti e informazioni ci si può rivolgere al comitato Sangiorgi Sindaco (sangiorgisindaco2024@gmail.com +39 333 796 4177) o al Pd di Argenta 0532 804069.