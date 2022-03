Traffico pericoloso davanti alla scuola, la petizione arriva in Comune: "Vogliamo i vigili all'ingresso"

Mercoledì, alle ore 15, la commissione del consiglio comunale sui Lavori pubblici discuterà la petizione intitolata "Pericolo stradale per i bambini della scuola Missiroli di Piangipane”. Attivata per iniziativa dei genitori della scuola comunale per l’infanzia di Piangipane, col supporto di Lista per Ravenna, la petizione è stata sottoscritta da 375 cittadini, avendo come prima firmataria Alberta La Greca, madre di una bimba che frequenta questo plesso, e come secondo firmatario Nicola Carnicella, vicepresidente del consiglio territoriale di Piangipane.

"Forte è il disagio sopportato ogni giorno da noi genitori dei bambini che frequentano la scuola materna di Piangipane - spiega La Greca - L’edificio è ubicato su via Piangipane, strada centrale che attraversa il paese, a breve distanza dai semafori, in un tratto su cui si abbatte un alto volume di traffico prodotto da automobili e mezzi pesanti, come trattori e camion, che viaggiano a velocità sostenuta incuranti della segnaletica che preavvisa della scuola. Il velobox non è quasi mai attivo e le strisce pedonali sono un optional, dato che nessuno mai si ferma per far attraversare i genitori coi bambini. I posti auto esistenti sono appena quattro, troppo pochi, tenendo conto che siamo 56 famiglie e che vengono utilizzati anche dai residenti. Noi genitori siamo costretti a fermarci sull'altro lato della strada dove vige il divieto di fermata. Quindi, oltre al pericolo di attraversamento della carreggiata, dobbiamo contravvenire al codice della strada, che però è necessario, non essendoci altri parcheggi nella zona".

"Ho comunicato con diverse mail questa situazione all’amministrazione comunale, senza ricevere risposta. Ho chiamato la polizia municipale, che è venuta tre volte attivando il velox per circa mezz ora. Non riesco a capire il motivo per cui questa effettiva pericolosità non venga considerata - prosegue la firmataria della petizione - Vi posso garantire che una mattina di inizio anno io e la mia bambina, nonostante fossimo sul ciglio della strada, abbiamo corso il rischio di essere investite. E ci sono stati tanti altri episodi del genere, per non dire dei danni subiti dalle nostre automobili. Ho osservato che all’entrata e all’uscita di alcune altre scuole, c’è un ausiliare o la polizia municipale a regolare il traffico anche dove sono molto minori le condizioni di pericolo. E allora mi chiedo perché nella nostra scuola non è possibile usufruire di questo servizio. O comunque perché abbiamo dovuto noi mamme fare una petizione per chiedere qualcosa che dovrebbe subito essere garantito vista l’eccessiva rischiosità per i nostri bambini?".

"Detto ciò - conclude La Greca - noi mamme della scuola materna di Piangipane chiediamo che ci venga garantito un ausiliare del traffico o la polizia municipale nelle ore di entrata e di uscita dei nostri bambini per disciplinare il traffico e che il divieto di sosta, a lato della scuola, nelle fasce orarie di entrata (8.00/9.00) e uscita (16.00/16.30) venga sospeso in modo da permetterci di parcheggiare in maniera regolare e ordinata".