Traffico nel quartiere San Giuseppe. Campidelli (Pd): “Al più presto un nuovo progetto per la viabilità”

Nel corso del consiglio comunale di martedì si è votato un ordine del giorno che impegna l’amministrazione di Ravenna a pianificare interventi di miglioramento della viabilità del quartiere San Giuseppe, in attesa della realizzazione dell'opera di circuitazione. Nel quartiere infatti procedono i lavori per l'attuazione del comparto Cos2 e, nei prossimi anni, l'insediamento di nuovi residenti, di aree commerciali, nonché di nuovi servizi sportivi e socio-sanitari comporterà un rilevante incremento del carico urbanistico. Sarà pertanto indispensabile trovare nuove forme di finanziamento per quest'opera.

"In via Mattei, intanto, saranno collocati lettori targhe per mezzi pesanti al fine di ridurre l'attraversamento improprio dei camion - fanno sapere dal Partito Democratico - L’impegno è quello di procedere con sollecitudine alla redazione degli studi di fattibilità tecnico-economica della nuova opera di circuitazione del Villaggio San Giuseppe e al reperimento delle risorse, regionali o statali, indispensabili per la realizzazione dell'opera. Inoltre, nell’attesa del completamento del progetto, sarà necessario pianificare interventi di miglioramento della viabilità del quartiere a partire dal completamento del percorso ciclo-pedonale lungo via Mattei per collegare il quartiere al centro sportivo e al nuovo comparto".

"L’ordine del giorno – ha sottolineato la consigliera Pd Fiorenza Campidelli - nasce dalla volontà di dare priorità allo studio di un nuovo progetto e di ricercare i fondi per realizzarlo. Il problema del traffico intenso su via Mattei si risolverà solo con la realizzazione dell’ultimo tratto della circuito perimetrale urbano. A causa della rinuncia da parte dei privati che dovevano realizzare l’opera in un più ampio progetto di lottizzazione (comparto COS3), l’area è tornata agricola e quindi sono decaduti anche i vincoli edificatori e l’impegno finanziario per la realizzazione dell’ultimo tratto della circonvallazione perimetrale urbana, nonostante i progetti fossero pronti. È ora necessario avviare al più presto un nuovo progetto e l’amministrazione ha deciso di candidarlo per avere fondi per lo sviluppo e la coesione e dare una risposta nel più breve tempo possibile ai problemi intensi di traffico che gravano sulla quartiere San Giuseppe, valutando anche la soluzione a nord del quartiere così come è stato chiesto dai residenti".