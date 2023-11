Traffico in via Marconi, Spadoni (LpRa): "Ingorghi all'uscita da scuola, il Comune risolva il problema"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Da un autista di Start Romagna, Lista per Ravenna ha ricevuto il seguente allarme: “In via Marconi, sia all’entrata che all'uscita degli studenti da scuola, si crea, tra autobus ed auto, un ingorgo impressionante che rende la strada impraticabile. Dopo ripetute lettere al Comune tramite sindacato perché risolva questo disagio, assolutamente insostenibile, le cose non sono mai cambiate”.

Già nella seconda settimana di settembre, quale vicepresidente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud, avevo segnalato pubblicamente l’esigenza di un riordino, ormai indispensabile, dell’intero quadrante urbano, gravato da alti flussi di traffico stradale sregolato, compreso tra viale Berlinguer/via Pascoli a sud e via Cassino a nord, entro cui, oltre al mercato ambulanti, insistono, su via Marconi e sulla parallela via Marzabotto, la scuola per l’infanzia Gaudenzi, le scuole primaria e secondaria Randi, l’istituto tecnico per geometri Morigia-Perdisa, l’istituto tecnico industriale Baldini e la succursale del liceo scientifico Oriani, per un totale di sei istituti, con oltre 3.600 alunni. Logico che, all’entrata e ancor più all’uscita dei minori da scuola, causa anche la mancanza di spazi di sosta per le auto, l’asse di via Marconi, su cui transitano gli autobus urbani, diventi un budello intasato, tanto più nelle giornate di maltempo e/o del mercato ambulante. Si verifica quindi che, mentre l’amministrazione comunale predica l’alleggerimento del traffico automobilistico nel centro urbano per favorire il trasporto pubblico, i mezzi pubblici sono soggetti a continui rallentamenti, perfino a blocchi della circolazione, con notevoli disservizi per gli utenti e gravi disagi per gli autisti. Anziché corsie preferenziali, al trasporto pubblico qui si offrono imbottigliamenti.

Un recente studio commissionato dal Comune, candidato ad ottenere un finanziamento da un milione e mezzo di euro per migliorare l’intero comparto sud incentrato su viale Berlinguer/via Pascoli, sottolinea a chiare lettere come “il transito e il parcheggio delle auto private sulle vie Marconi e Pascoli intralcino la percorrenza degli autobus con interferenze pericolose tra pedoni, transito di biciclette e immissioni di auto e motorini dalle uscite degli istituti scolastici”. Aggiungiamo come le aree verdi e cortilizie delle scuole siano incredibilmente prive di schermature, a fronte delle polveri e dei rumori prodotti a dismisura da un traffico confuso e raffazzonato. Lo studio prevede la chiusura al traffico di via Marconi nel tratto, appunto, tra viale Berlinguer/via Pascoli e via Cassino. Una rivoluzione, al momento impensabile, che richiederà una riforma territoriale strategica tutta da progettare, non bastando certamente, allo scopo, la costruzione delle due rotonde programmate per viale Berlinguer sull’incrocio di cui sopra e su quello che con le vie Sighinolfi e Fontana, pur atte a fluidificare il traffico stradale.

Ora serve però risolvere il problema specifico in oggetto con interventi urgenti. Il compito esclusivo di definirli e di metterli a punto, avvalendosi dei servizi a sua disposizione (mobilità, viabilità, tutela dell’ambiente…), è della Giunta de Pascale, che dovrà coinvolgere il Consiglio territoriale di Ravenna Sud e sottoporne l’esito al Consiglio comunale. In proposito, il capogruppo di Lista per Ravenna presenterà un’interrogazione al sindaco.

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna