Traghetto Marina-Porto Corsini, una mozione per ripristinare l'acquisto del biglietto a bordo

"Ripristinare l'acquisto del biglietto a bordo del Traghetto Marina di Ravenna - Porto Corsini gestito da Start Romagna": lo chiedono con una mozione sia i gruppi d'opposizione che parte della maggioranza del Consiglio comunale di Ravenna. Il documento, che vede come primo firmatario Gianfilippo Nicola Rolando della Lega, è stato sottoscritto da Veronica Verlicchi de La Pigna, Albero Ferrero di Fratelli d'Italia, Filippo Donati di Viva Ravenna, Daniele Perini di Lista De Pascale Sindaco, Gianfranco Schiano del Movimento 5 Stelle e Andrea Vasi del Pri.

"Sulle banchine d’imbarco dei traghetti del Canale Candiano, nelle località di Marina di Ravenna e Porto Corsini, sono ancora installati da oramai 3 anni cartelli informativi recanti il seguente messaggio: 'Start Romagna, Covid-19 coronavirus, fermiamolo assieme, Ravenna maggio 2020, a bordo del traghetto non vengono venduti titoli di viaggio, munirsi di regolare titolo di viaggio all’emettitrice automatica di terra prima di salire a bordo - sottolinea la mozione - Il biglietto del traghetto si può e si deve fare anche a bordo. Ricodiamo che il servizio di traghetto per collegare le località di Marina di Ravenna e Porto Corsini viene svolto da Start Romagna, Società partecipata indirettamente dal Comune di Ravenna attraverso la controllata Ravenna Holding spa".

"Da sempre Start Romagna per ovvie ragioni di praticità ha sempre predisposto il servizio di emissione biglietto sia a bordo che da terra ma nel periodo covid, Start ha sospeso il servizio a bordo lasciando la sola possibilità ai fruitori del servizio di acquisire solo da terra il titolo nella biglietteria automatica e nel periodo turistico dall’operatore a piedi che li emette girando fra le macchine ferme nella fila di attesa dell'imbarco del traghetto stesso - si spiega nel documento - Ad oggi il servizio relativo all'acquisto del biglietto nonostante che tutta Italia sia tornata ormai a tutti gli effetti alla normalità, rimane ancora fermo al maggio 2020. Il marinaio a bordo fa le stesse operazioni di prima, da indicazioni logistiche, controlla la validità dei biglietti ma inspiegabilmente non riceve il denaro per emettere il biglietto, cosa invece che svolge nella stagione estiva il collega a terra".

"Il mancato ripristino del biglietto a bordo del traghetto causa illogici disagi pratici e morali ai fruitori, visto che una volta imbarcati sul traghetto, devono in fretta lasciare sullo stesso la vettura o il loro mezzo, correre alla biglietteria automatica, acquistare il biglietto e tornare sempre di corsa a bordo per evitare di non tenere bloccato a lungo il traghetto con altre persone a bordo in attesa dell'attraversata del Canale Candiano. Questa imposizione di Start oltretutto - conlude la mozione - rende praticamente impossibile la fruizione del traghetto agli invalidi, dal momento che per fare un semplice biglietto non in stagione in autonomia, l’invalido dovrebbe parcheggiare distante dalla biglietteria automatica l’autovettura per non essere d'intralcio, estrarre la carrozzella, aprirla, salirci sopra, recarsi in biglietteria sperando di trovarsi aperti gli scivoli lungo il percorso, acquistare il biglietto, tornare all’auto, salire in auto, chiudere e caricare la carrozzina e finalmente salire a bordo".