Trasferimenti e pensionamenti dei dottori: "Così Cotignola resta senza un medico di base"

"Francesco Lamanna, medico di base di Cotignola, è stato trasferito e al suo posto non arriverà nessuno. Oltre mille pazienti si troveranno senza medico curante”. L’allarme arriva dal consigliere regionale della Lega Emilia RomagnA Andrea Liverani, che ha depositato un’interrogazione per chiedere alla Giunta di viale Aldo Moro come intenda operare affinché l’Ausl Romagna si attivi con ogni mezzo possibile, garantendo un medico curante di prossimità nel proprio Comune di appartenenza.

“A oggi non è ancora pervenuta comunicazione scritta ai pazienti del dottor Lamanna - continua Liverani - Tra l’altro, in concomitanza a questo trasferimento, è previsto il pensionamento anticipato del dottor Cimatti, altro medico di base di Cotignola. Il sindaco Luca Piovaccari, essendo al corrente della situazione da diverse settimane, è in costante contatto con l’Ausl per trovare una soluzione, almeno temporanea, ma nonostante i tanti tentativi di contatto con diversi medici nessuno si è reso disponibile a ricoprire l’incarico provvisorio. I pazienti dei due medici si troveranno, in piena pandemia, scoperti e costretti a cercare un medico nei comuni limitrofi dove, tra l’altro, già ora si registra scarsa disponibilità”.

“Un problema che toccherà soprattutto gli anziani e i disabili, impossibilitati a spostarsi in un altro Comune per andare dal medico - conclude il leghista - Alla luce di questa grave situazione, ho chiesto alla Giunta di attivarsi per garantire ai cittadini la presenza di un medico nel proprio Comune”.