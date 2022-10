Trasferimento del procuratore Mancini, La Pigna: "Indagine partita da un nostro esposto"

La decisione del Consiglio superiore della magistratura che dispone il trasferimento d'ufficio del Procuratore generale dell'Aquila, Alessandro Mancini, già Procuratore di Ravenna, fa parlare anche la politica locale. In particolare è la lista civica La Pigna che afferma: "Senza il nostro esposto non sarebbe stata scoperta la fitta corrispondenza di messaggi che hanno poi portato all'apertura del procedimento da parte del Csm". La lista civica ravennate aveva infatti presentato nel 2020 un esposto alla Procura della Repubblica di Forlì relativamente alla fornitura di mascherine chirurgiche da parte della società dell’ex parlamentare della Lega, Gianluca Pini, ad Ausl Romagna. Un'indagine sull'imprenditore ed ex parlamentare che poi è stata portata avanti dalla Procura forlivese, con il successivo sequestro del telefonino di Pini e con la scoperta delle chat con Mancini, allora procuratore di Ravenna.

"Ma la vicenda che riguarda Mancini - prosegue La Pigna - fa emergere un dato molto preciso: l'aiuto di Pini a Mancini per ottenere l'incarico di Procuratore Generale dell'Aquila che doveva essere un incarico temporaneo. L’obiettivo finale, infatti, doveva essere l'incarico di Procuratore Generale di Bologna". La lista civica, attraverso la sua consigliera comunale Veronica Verlicchi, insiste anche su un altro aspetto: "Dal 2017 ad oggi, anno in cui ho assunto la carica di Consigliere comunale, ho depositato presso la Procura di Ravenna diversi esposti, tutti circostanziati e comprovati da documentazione allegata e pare strano che nessuno di questi sia mai stato ritenuto degno di attenzione da parte di Mancini". A seguito, quindi, della decisione del Csm, La Pigna chiede "al nuovo Procuratore di prendere visione degli esposti che abbiamo inoltrato da tempo alla Procura della Repubblica durante la gestione Mancini affinché ne prenda conoscenza e visione e affinché decida se e come eventualmente agire su ognuno di essi".