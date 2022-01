Trasporto scolastico, Liverani (Lega): "Il collegamento casa-scuola è gratuito anche a Faenza?"

Il trasporto casa-scuola è realmente gratuito come annunciato dalla Regione Emilia-Romagna? Lo chiede alla Giunta in una specifica interrogazione Andrea Liverani (Lega), il quale fa proprie le "lamentele giunte da diversi genitori di Faenza riguardanti il ricevimento di avvisi di pagamento per il trasporto scolastico 2021/2022 che prevedono come ente creditore lo stesso Comune".

Il leghista, ricordando le informazioni pervenute sulla gratuità degli spostamenti casa-scuola e di come gli uffici dell'Amministrazione faentina invitino a rivolgersi alla Regione per tale iniziativa, chiede come voglia attivarsi l'esecutivo regionale "affinché possano fruire del servizio tutti gli aventi diritto e vengano annullati i pagamenti richiesti per gli spostamenti scuola-casa a coloro cui era stata confermata via lettera la gratuità del servizio".