Tritto (FI): "Furti nelle villette di Porto Fuori: servono le telecamere"

A maggio, dopo aver chiesto un appuntamento, mi sono recato a Palazzo Merlato dal vicesindaco Eugenio Fusignani con delega alla sicurezza e polizia locale. Da Consigliere Territoriale Area3 ho esposto alcune problematiche di Porto Fuori, con un'attenzione maggiore sulle via d' accesso alla frazione priva di telecamere e sul problema annoso dello scarico abusivo alla chiusa. La zona in questione, Via Argine sinistro Fiumi Uniti, è infatti da sempre problematica e poco frequentata e per questo più appetibile per i malintenzionati. La proposta che feci a nome di Forza Italia per mettere in sicurezza quella parte del paese consisteva nel richiedere un ulteriore sforzo da parte dell'amministrazione nell'istallare una telecamera per chiudere il perimetro del paese e posizionare una fototrappola per garantire ordine e decoro alla zona in oggetto. Il vicesindaco si era impegnato non solo accogliendo suggerimento e proposta, ma anche sul tenere aggiornato me e la cittadinanza sul percorso dell'iniziativa.

Purtroppo da quel momento hanno prevalso solo silenzio e assenza, nonostante i ripetuti inviti a ricordare il problema evidente di mancanza di sicurezza e degrado. Ebbene, sabato sera purtroppo alcuni nostri concittadini hanno avuto "visite indesiderate" di delinquenti che hanno rovistato e rubato nelle loro case. Forse una prevenzione maggiore fatta con strumenti da noi proposti, ma oggi ancora assenti, avrebbe potuto evitare questo dramma, perchè tale lo consideriamo, di famiglie che da tempo in questa frazione non si sentono sicure. Le telecamere non sono ovviamente la panacea di tutti i problemi, ma rappresentano sicuramente un deterrente per allontanare delinquenti che spadroneggiano da anni sul territorio. Nel prossimo futuro auspichiamo amministratori che ascoltino i cittadini, meno promesse e più attenzione per la comunità. Le amministrative di Ravenna del 3 e 4 ottobre possono essere l’occasione per un vero cambiamento.

Nicola Tritto, capolista Forza Italia Amministrative 2021