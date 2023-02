Tritto (Forza Italia) attacca l'amministrazione: "Degrado e disagi a Classe"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Questa è la situazione a Classe, ormai tutto il paese è in queste condizioni, i parcheggi non sono più fruibili e la sicurezza è latitante da anni, anni di proposte, promesse, sempre puntualmente disattese, situazione spesso visibile anche in molti altri posti del forese, quel forese dimenticato e abbandonato ma "importante" e determinante alla vigilia di una tornata elettorale. Anche qui l'amministrazione locale, l'Assessorato preposto, sono responsabili di queste situazioni, un problema annoso diventato ormai ingestibile per l'immobilismo evidente.

Mancano programmazione e organizzazione. Da sempre. Non bastano più eterni cartelli, c'è solo da intervenire immediatamente prima di qualsiasi incidente, prima di certificare un'assenza della politica maggioritaria pericolosa che paga da sempre il territorio insieme ai cittadini.

Nicola Tritto (coordinatore comunale Forza Italia Ravenna)