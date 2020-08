Trivelle a rischio, Morrone (Lega): "Danni irreversibili, 5 stelle irresponsabili"

“Mentre continua lo shopping di aziende italiane da parte di gruppi esteri, senza che il Governo ponga freni al declino industriale, il Movimento 5 stelle punta a smantellare il residuale settore energetico italiano con la presentazione di un emendamento al decreto ‘Semplificazioni’ che, se accolto, segnerà lo stop della ricerca e dello sfruttamento di risorse nel nostro paese”. Lo denuncia il parlamentare della Lega Jacopo Morrone in una nota.

“I grillini si rendono così responsabili non solo della perdita di circa 20.000 posti di lavoro, come denunciano i sindacati, e dell’aumento del già altissimo costo dell’energia in Italia, ma anche dell’addio a una qualche indipendenza nel settore dell’energia, indispensabile a ogni paese industrializzato - continua Morrone - Senza parlare dei danni irreparabili che questo emendamento arrecherà all’Emilia-Romagna e in particolare all’area ravennate, dove il settore dell’oil&gas è fondamentale nel sistema produttivo. Il M5S gioca con il futuro del Paese per fini elettorali. Crediamo infatti che l’obiettivo dell’emendamento grillino sia strumentale a riaccendere posizioni estreme dell’ambientalismo antitrivelle nel proprio elettorato ormai deluso e disperso. E già questo sarebbe grave e irresponsabile di fronte alla situazione del Paese. Ma ciò che più preoccupa è la posizione dell’intera compagine governativa, che già nel febbraio scorso non si è fatta scrupolo di colpire gravemente il settore con le disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe, che abbiamo severamente denunciato. L’impressione è che, per mantenere in piedi il Governo, le sue varie componenti guardino al proprio orticello e non al bene complessivo del Paese”.