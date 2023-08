Tromba d'aria, Croatti (M5S): "Il Governo si impegni a destinare fondi alla popolazione"

"Approvato all’unanimità in Senato un mio Ordine del Giorno con cui si impegna il Governo a destinare, nel primo provvedimento utile, i fondi necessari al ristoro delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite il 22 luglio scorso da una violenta tromba d’aria, con forti raffiche di vento da 120 chilometri all’ora, che si è abbattuta prevalentemente sulla città di Ravenna e la sua provincia, in particolare, sui paesi di Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano e Savarna". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"I sostegni del Governo sono indispensabili e urgenti perché i disagi che l’evento meteorologico ha determinato sono stati enormi e hanno riguardato viabilità, grandi alberature, abitazioni private, imprese e servizi pubblici. Gravi danni anche per tutto il comparto agricolo in un'area già duramente colpita dagli eventi alluvionali di maggio - spiega Croatti - L’auspicio è che con questo impegno forte votato dal Senato il governo intervenga tempestivamente per sostenere i territori colpiti, le imprese e le famiglie, trovando le risorse necessarie e mettendole rapidamente a disposizione di chi ha subito gravi danni, consentendo un immediato ritorno alla normalità”.