Troppi studenti sui bus, maltempo e porto: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 10 ottobre, alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Bus stracolmi. Studenti di San Romualdo e Cà Bosco lasciati a terra” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Zona logistica semplificata (ZLS): perché i ritardi della Regione Emilia-Romagna?”, a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi; “Proiettare la bandiera di Israele su palazzo Rasponi”, presentato da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna. Dopodichè il presidente del consiglio comunale Massimo Cameliani darà lettura dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Si passerà alle interrogazioni: “A Marina Romea ennesimo caso di mancanza di controllo del territorio: la recinzione dell'area per la nidificazione del fratino dimenticata impedisce l'accesso ai bagnanti di una parte di spiaggia libera”, a cura di Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna; “Abnorme addestramento cani nel campo da calcio di San Romualdo” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Covo di malvivenza sotto le mura di Porta Serrata”, presentata da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; "Tuteliamo le ossa di Dante" di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Successivamente sarà discussa e votata la seguente proposta di deliberazione illustrata dall’assessore Gianandrea Baroncini: “Riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese di somma urgenza sostenute a causa delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel territorio nel mese di maggio 2023; articolo 194 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 267/2000 - variazioni al bilancio di previsione 2023-2025”. Si passerà poi alla mozione: “Citta forese lidi sulle mancate modifiche al nulla osta del Mise riguardanti il rigassificatore di Ravenna e sul rispetto delle norme approvate”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi.

Infine gli ordini del giorno: “Mettiamo a valore turistico, oltre che culturale, gli spazi restaurati in Classense”, presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco e da Chiara Francesconi, capogruppo "Misto"; “Per una valutazione organica delle problematiche di via Mattei", presentata da Daniele Perini, e da Davide Buonocore, rispettivamente capogruppo e consigliere di Lista de Pascale sindaco; “Biasimo sdegno e formale richiesta danni all’Autorità di sistema portuale”, presentato da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna; “Per una promozione sulla legalità e sulla sicurezza stradale della mobilità dolce nelle scuole superiori", presentato da Renald Haxhibeku, consigliere comunale gruppo Pd; "Proteggiamo le aree naturalistiche ed estendiamo le zone naturali", a cura di Francesca Impellizzeri, capogruppo "Ravenna Coraggiosa".