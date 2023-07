Turismo, Spadoni (LpRa): "Comune responsabile della discutibile ed inefficace  promozione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Condivido le preoccupazioni espresse nella nota di Mauro Mambelli presidente locale di un'associazione del commercio-turismo, dalla quale emerge, sul tema del turismo, come le maggiori responsabilità sulla discutibile ed inefficace promozione siano in capo al Comune e alle organizzazioni da esso delegate. Innegabile come da tempo si avverta una forte necessità di rivedere l'intero pacchetto di promocommercializzazione della città e delle sue bellezze, come formula davvero obsoleta da migliorare. Ma parallelamente ci si pone la domanda sul ruolo delle associazioni che non possono versare lacrime nel bel pieno della stagione. La linea programmatica di promozione dovrebbe essere stato frutto di concertazione anche con le associazioni, per questo oggi appare singolare e ingeneroso addossare i risultati così mediocri alla sola amministrazione comunale, che pur ha responsabilità oggettive. Se, invece, le associazioni non fossero state oggetto di confronto con il Comune, va ristabilito il percorso concertativo. In altre parole e senza polemica, le critiche propositive vanno svolte preventivamente e non quando l'estate è nel bel pieno della stagione o quando giungono i dati ufficiali turistici come un fulmine a ciel sereno! Insomma, chi è causa del suo mal pianga se stesso!

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna