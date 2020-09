'Tutti a scuola': un incontro col Pd per parlare del ritorno sui banchi

In un anno unico come questo, la riapertura della scuola si carica di attese e di preoccupazioni per le ragioni che ben conosciamo. I ragazzi saranno al sicuro? Le norme anti-covid potranno essere rispettate? La didattica riprenderà regolarmente? "L'amministrazione di Faenza e in particolare l’assessore competente Simona Sangiorgi e il sindaco stesso Giovanni Malpezzi, insieme agli insegnanti, ai dirigenti e al personale scolastico, hanno lavorato intensamente durante l’estate per fare in modo che la scuola potesse riaprire in sicurezza e i genitori potessero portarvi i figli con quella serenità che dovrebbe essere la regola quando affidiamo i nostri cari a un’istituzione pubblica - spiegano dal Pd faentino - In questo sono stati aiutati anche dalla presenza costante ed efficace delle istituzioni regionali, che si sono fatte carico tempestivamente di interpretare i nuovi scenari che ci saremmo trovati di fronte alla riapertura dell’anno scolastico".

E’ soprattutto per parlare di questo, ma non solo, che giovedì 10 settembre il Partito Democratico organizza l’incontro pubblico "Tutti a scuola" alle ore 20.45 presso il parco di piazza San Francesco. All’incontro parteciperanno, oltre al sindaco e all’assessore Sangiorgi, anche la consigliera regionale Manuela Rontini, la professoressa Maria Luisa Martinez, già provveditore scolastico e consigliera comunale Pd e il dottor Luciano Biolchini, medico di grande esperienza e candidato nelle liste dem.