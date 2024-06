Ultima settimana di iniziative della lista dei "Democratici per Castello"

I democratici per Castello, a supporto di Luca Della Godenza Sindaco, proseguono negli incontri per presentare il programma elettorale e dopo aver parlato di ambiente, centro storico, viabilità e salute nei primi quattro appuntamenti molto partecipati, organizzano altre tappe per presentare il programma della coalizione.

Lunedì 3 giugno sera dalle 20.30 organizzano una camminata per parlare, passeggiando per castello di arte, cultura e turismo, martedì 4 giugno al Bar industria alle 17.15 aperitivo per parlare di sviluppo della zona industriale, mentre mercoledì 5 si terrà al Bar Stazione un aperitivo alle 18.30 per parlare di agricoltura. In attesa della festa di chiusura che si terrà al Pala giovedì 06 giugno.

"Una campagna elettorale tra le persone, confrontandosi ed esponendo le idee per la Castello del futuro. Stiamo presentando il programma elettorale alla cittadinanza e riscontriamo molta fiducia, voglia di confrontarsi e molta partecipazione. La squadra dei Democratici è motivata e carica, nei prossimi anni vogliamo proseguire nella ricostruzione post alluvione e vedere la realizzazione delle opere che siamo riusciti a sbloccare in questi anni come il casello, la circonvallazione, il potabilizzatore e il rifacimento totale della pubblica illuminazione. Insieme per il futuro con i Democratici per Castello!" si legge in una nota