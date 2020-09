Un anno di vita per il Gruppo Lega per Russi, tempo di bilanci

Un anno si presentava per la prima volta in consiglio comunale a Russi un gruppo consiliare "Lega". Il candidato sindaco "Russi Libera e Sicura" Andrea Flamigni ed il consigliere Giulia Maritozzi, eletta nella lista civica guidata da Flamigni, decidevano in comune accordo e col sostegno del deputato Jacopo Morrone, di fondare il Gruppo Lega per Russi.

"Durante questi dodici mesi - esordisce Flamigni - abbiamo mantenuto fede ai punti del nostro programma elettorale, sopratutto abbiamo sempre ascoltato e portato in consiglio comunale la voce dei cittadini. Nonostante la terribile emergenza dovuta al Covid-19 - prosegue Flamigni - abbiamo sempre tenuto vivi i canali di comunicazione con i nostri concittadini. Molte delle interpellanze presentate in consiglio comunale sono nate da segnalazioni, prontamente verificate dal sottoscritto e dal consigliere Maritozzi, da parte dei cittadini di Russi e delle frazioni. E' per noi fondamentale mantenere uno stretto rapporto di dialogo con il nostro territorio e con chi lo vive quotidianamente."

Sicurezza, Salute, Ambiente e Territorio erano i punti fondamentali del programma dell'allora lista civica di centrodestra capitanata da Flamigni.

"Creando un nuovo gruppo consiliare - continua Flamigni - non siamo venuti meno all'impegno preso con gli oltre duemila elettori che ci hanno dato la loro fiducia alle comunali del 2019. Il nostro impegno durante le sedute del consiglio comunale o nelle commissioni è sempre stato propositivo e mai provocatorio. Abbiamo trattato, fatto proposte e chiesto chiarimenti al Sindaco Palli ed alla Giunta sui temi a noi cari. Siamo soddisfatti che alcune nostre mozioni sono state votate all'unanimità; due in particolare: "Russi città amica delle api" la prima e la mozione "Made in Russi" la seconda."

Una mozione dedicata all'ambiente ed alla salvaguardia delle api e degli altri insetti pronubi messi a dura prova dagli agenti inquinanti. Le api, insetti fondamentali a garantire l'attuale biodiversità.

"Made in Russi" una mozione dedicata al potenziamento di filiere produttive a chilometro zero per favorire il settore primario locale e le attività commerciali locali.

"Per noi la sicurezza - prosegue Flamigni - passa anche per la tutela del nostro ambiente, ci ha colpito il voto contrario del gruppo di maggioranza Insieme per Russi ad una nostra mozione a tutela e salvaguardia dei fiumi Lamone e Montone che lambiscono il nostro territorio e vista la natura a carattere torrentizio, se non correttamente manutenzionati, potrebbero avere effetti devastanti in caso di piogge copiose ed improvvise."

Lo slogan di Flamigni in campagna elettorale era Russi SiCura, una carenza di sicurezza non percepita dal candidato sindaco Pd.

"Per noi la sicurezza dei cittadini resta un punto fondamentale - prosegue Flamigni - un anno fa abbiamo presentato un interrogazione al Sindaco ed alla Giunta in merito alle azioni che si intendevano adottare. La risposta ottenuta allora - continua Flamigni - era per noi soddisfacente, Quanto è stato ottemperato? Quanto ancora da ottemperare? Purtroppo nelle ultime settimane, dopo un periodo di relativa tregua sono ripresi i furti o tentati furti sopratutto nelle campagne limitrofe nella zona di Chiesuola e Pezzolo. Sarà nostra premura - conclude Flamigni - durante le prossime sedute di consiglio mantenere alta l'attenzione su un tema così importante come quello della sicurezza."