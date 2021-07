Un asilo per i figli dei dipendenti Ausl, la proposta della Pigna: "Un servizio fondamentale"

"Un asilo per i figli dei dipendenti dell’Azienda sanitaria rappresenterebbe un servizio fondamentale con indubbi benefici per il personale e per la stessa azienda". Lo propone Matteo Mele, infermiere e candidato della lista civica La Pigna. "Costruito all’interno o nelle adiacenze dell’ospedale civile di Ravenna per servire tutti i dipendenti e non solo, strutturato su 12 ore diurne, per dar modo al personale di usufruirne sia per il turno del mattino che per il turno del pomeriggio. Si potrebbero valutare gli spazi già esistenti, con i dovuti adeguamenti".

Questo asilo rappresenterebbe "un esempio di evoluzione in termini di civiltà e di vicinanza alla cittadinanza, una vera e propria rivoluzione che con ogni probabilità porterà i suoi frutti anche in termini di qualità dell’operato - prosegue l'esponente della lista civica - La tranquillità e la serenità di un genitore nel sapere che i suoi figli sono in un ambiente protetto e vicino, mentre loro stessi sono al lavoro sicuramente è un aspetto più che positivo, sopratutto per chi opera nel settore della sanità ma non solo".

"Nella logica di favorire e conciliare l'attività lavorativa del personale con le esigenze delle famiglie, con particolare attenzione per i genitori impegnati in turni di servizio ospedalieri, ed in attesa di predisporre una struttura dedicata, si potrebbero arrivare convenzioni tra Ausl Romagna e i nidi del territorio, per riservare un numero di posti prefissati e riservati ai figli dei lavoratori del settore sanitario - conclude Mele - Per noi ravennati de La Pigna, questo rappresenta un tassello del mosaico di interventi che occorre mettere in campo, per riorganizzare totalmente e profondamente tutta la nostra medicina, con particolare attenzione a quella del territorio".